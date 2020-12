Pause forcée pour le ski et la motoneige

La station de ski Le Valinouët doit fermer ses portes jusqu'à ce qu'une nouvelle bordée se présente.

On est vraiment dépendant de mère nature, affirme le directeur marketing Stéphane Leblond. On suit la météo. Moi, je suis branché heure par heure sur la météo. Cela va prendre une bonne bordée de neige parce que la montagne a vraiment été très affectée.

Normalement, le temps des fêtes est une très bonne période pour le centre de ski.

Ça arrive à une très mauvaise période parce que le temps des fêtes, on sait que le village alpin autour de la station est plein de gens et les chalets sont tous loués, les Coolbox sont tous loués, indique M. Leblond. Il y a beaucoup de monde sur place. Il y avait beaucoup de monde qui avait envie de prendre l’air durant le congé.

Pas de motoneige

Du côté de la saison de motoneige, le président du club Caribou-Conscrits, Joachim Simard, demande aux gens de prendre leur mal en patience et de ne pas mettre de pression sur les bénévoles pour que les sentiers soient accessibles plus rapidement.

On est tous des bénévoles et on fait notre possible pour essayer de donner les services à tout le monde, explique M. Simard. On a quand même au-dessus de 3000 membres pis c'est sûr qu'à 3000 membres, il y a du monde qui veut se promener dans nos sentiers.

Le président du club Caribou-Conscrits estime que les motoneigistes doivent attendre qu’il tombe un minimum de 30 centimètres de neige pour pouvoir recommencer à circuler dans les sentiers.

Centres plein air fermés

En raison des conditions climatiques, Saguenay a indiqué sur sa page Facebook que certaines infrastructures de loisirs sont fermées jusqu’à nouvel ordre. Il s’agit du Centre de ski Mont-Fortin, du Centre de plein air quatre saisons le Norvégien, du Centre plein air Bec-Scie et du Parc de la Rivière-du-Moulin.