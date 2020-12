La pandémie a apporté une joie auprès des familles d’enfants autistes mais pas pour toutes

L'année dernière, à la même époque, Hunter, 5 ans, ne pouvait pas parler. Maintenant, il ne fait pas que parler, il lit des livres à voix haute.

Au début de la COVID-19, sa mère, Ali Mysiorek, avait vraiment peur de l'impact que le confinement aurait sur son fils autiste. Elle avait peur qu'il souffre sans avoir accès aux programmes et thérapies qu'il suit normalement à Saskatoon.

Au lieu de cela, le temps en plus qu'elle et son mari ont pu passer à la maison cette année a été une bénédiction pour sa famille.

Durant son enfance, d'autres enfants de son âge atteignaient des étapes importantes dans leur développement et pas lui. Il était retardé à certains égards , a déclaré Ali Mysiorek.

Cela fait mal quand vous voyez tous les autres apprendre ceci, cela et l'autre chose, et que votre enfant n'a pas encore dit Je t'aime, maman. Mais depuis que la COVID a frappé, mon enfant m'appelle maman , soutient la maman de Hunter.

Je déteste être ce parent qui dit que nous avons profité de la pandémie, mais je ne changerais rien à cela. Ali Mysiorek, mère de famille

Ils ont choisi la maternelle à domicile pour Hunter cet automne. Avec les ressources en ligne qui ont été mises à la disposition des familles pendant la pandémie, Ali Mysiorek a déclaré que les compétences en lecture et en langue de Hunter se sont améliorées au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer.

Si certaines familles d'autistes ont trouvé un réconfort durant la pandémie, d'autres ont perdu le soutien qui aidait leurs enfants à apprendre, et disent que c'est un coup de semonce pour les lacunes qui existent dans le système.

L'apprentissage à distance offre des opportunités

Amanda Hayward, mère de trois enfants à Regina, a déclaré que la pandémie avait apporté des éléments positifs à ses deux filles autistes, en particulier à sa fille de neuf ans, qui luttait contre l'anxiété à l'école.

Mon fils criait tout le temps et avait de la difficulté à partager quelque chose , dit-elle. Mais être à la maison et partager avec ses amis, tout en ayant sa mère à ses côtés, ça a fait disparaître une partie de son anxiété .

Mme Hayward a déclaré que l'apprentissage en ligne a donné à ses enfants la possibilité de mettre en pratique leurs compétences en matière de résolution de problèmes en dehors de la salle de classe.

Manque de soutien

La famille d'Amanda Kish a elle aussi connu des difficultés. Ses jumelles de sept ans, Brynn et Brielle, sont autistes, et elles ont normalement des assistants pédagogiques dans leur classe. Mais une fois que la pandémie et que les écoles ont arrêté l'enseignement, la famille affirme avoir perdu tout soutien.

Amanda Kish, de Redvers, en Saskatchewan, est assise avec ses filles, Kadence, et les jumelles Brynn et Brielle. Photo : Amanda Kish

Nous nous sommes retrouvés seuls , a déclaré cette mère de trois enfants de la ville de Redvers, en Saskatchewan. L'école a continué jusqu'à la fin du mois de juin, les enfants nous rejoignaient de l'autre côté de la barrière, avec une distance sociale, mais Brynn avait du mal.

Mme Kish a également eu du mal à coordonner les rendez-vous avec le pédiatre des enfants, qui voulait les voir en personne pour ajuster les médicaments malgré les risques de déplacement entre les communautés. Elle a essayé de contacter les organisations locales pour obtenir leur soutien, mais leurs réponses furent décevantes.

Nous avons passé six mois à ignorer nos enfants , dit-elle. Pour moi, c'est essentiel d'avoir accès aux services. Je suis très déçue par la province et le gouvernement fédéral également .

De juin à septembre, les soignants de personnes souffrant d'handicaps intellectuels en Saskatchewan ont reçu 100 dollars supplémentaires par mois de la part du gouvernement provincial.

Ces fonds étaient destinés à aider les aidants , a déclaré Shelley Reddekopp, directrice des programmes pour personnes handicapées au ministère des Services sociaux.

Mais Mme Kish a déclaré que ces fonds n'ont pas permis de répondre aux besoins supplémentaires de sa famille pendant les mois d'été.

Christa Baron, co-fondatrice de Above and Beyond Autism Consulting Services à Regina, a entendu des préoccupations similaires de la part de nombreuses familles au cours des premiers jours du confinement provincial.

Il y avait beaucoup de peur, et je pense que cette peur était justifiée , a-t-elle déclaré. Certaines familles sont isolées avec peu d’accès, que ce soit dans leur communauté ou dans les services qui leur sont offerts. L'idée de fermer ensuite ces ressources limitées était donc encore plus inquiétante .

Mme. Baron a mentionné que l'année écoulée a permis à de nombreuses familles d'enfants autistes de prendre conscience des lacunes et des insuffisances des ressources et des services.

Au cours de la campagne électorale provinciale, le Parti saskatchewanais s'est engagé à élargir l'éligibilité au financement individuel pour les enfants autistes de moins de six ans à moins de 12 ans. Les enfants de six à 11 ans recevront désormais 6000 dollars par an, tandis que ceux de moins de six ans recevront 8000 dollars par an. Dans un communiqué de presse, le parti a déclaré que le programme commencera l'année prochaine et bénéficiera à 1000 enfants.

Selon un porte-parole du ministère de la Santé de la Saskatchewan, le gouvernement continue de travailler à une date de mise en œuvre.

Le retour à l'école a apporté joie et soulagement

Avec l’annonce que l'école reprendrait en personne à l’automne, Mme Kish savait que ses filles allaient enfin retrouver le soutien dont elles avaient besoin.

J'ai pleuré de joie et de soulagement , a-t-elle déclaré. Quand on dit il faut un village pour élever un enfant , il faut deux villages pour élever nos filles avec tout le soutien dont elles bénéficient normalement. C'était donc un grand, énorme soulagement que l'école soit de retour".

Mme Degelman a également vu un tournant majeur lorsque Declan a commencé à aller à l'école.

"Il s'épanouit dans la routine, on remarque juste un garçon beaucoup plus calme, et il adore être là.