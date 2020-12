L’accumulation d’eau sous contrôle à Sept-Îles

Avec les précipitations importantes qui s’abattent sur la Côte-Nord depuis le 24 décembre, les équipes de la Ville de Sept-Îles sont sur un pied d’alerte pour empêcher l’eau de s'accumuler dans les rues à cause des puisards parfois bouchés par la glace.

C’est visiblement soulagé que le directeur général de la Municipalité de Sept-Îles, Patrick Gwilliam, confirme que la situation est maîtrisée.

Dans la journée d’hier, on a plus procédé à de la surveillance, un peu de sablage à certains endroits. Heureusement, les puisards étaient pas mal tous débloqués, alors l’eau s’écoulait très bien dans les rues. On a un réseau routier qui est en bonne condition.

Prudence dans les déplacements

D'ici la fin de la journée de samedi, environ 100 millimètres de pluie devraient être tombés dans la région.

La situation pourrait se détériorer durant la soirée, alors que les températures vont descendre sous le point de congélation. Les rues mouillées pourraient favoriser la formation de plaques de glace, particulièrement dangereuses à la circulation automobile.

C’est sur cet enjeu que M. Gwilliam concentre maintenant ses efforts. Il explique que du sable et du sel vont être appliqués par les équipes de la Ville pour tenter de minimiser la formation de glace.

Les équipes sont encore sur le pied d’alerte pour procéder au déneigement et au déglaçage des rues. Parce qu’avec une baisse rapide de la température et de l'eau qui reste dans les rues, ça forme une glace noire qui est assez dangereuse.

Des records battus

Ces précipitations s'inscrivent dans un épisode de redoux exceptionnel dans la province. Environnement Canada a notamment souligné que des records de chaleur avaient été battus dans de nombreuses régions du Québec.

Dès samedi soir, la Côte-Nord devrait commencer à enregistrer des températures plus près des normales de saison, avec un minimum de -8 à -10 degrés Celsius d’ici dimanche.

Traverses annulées

Le système dépressionnaire qui s'abat dans l’Est-Du-Québec rend la navigation difficile sur le fleuve. Les traversées entre Matane et la Côte-Nord sont d'ailleurs annulées pour la journée.