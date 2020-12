COVID-19 : les provinces promptes à confiner ont été les plus efficaces

Après dix mois de pandémie et deux vagues d'infections, les données sont claires : les provinces qui sont restées vigilantes, en particulier celles de l'Atlantique, ont évité les grandes flambées épidémiques, tandis que celles qui ont baissé leurs gardes ont éprouvé davantage de difficultés à contenir la hausse des contaminations.

Les provinces les plus promptes à mettre en place un confinement strict ont mieux réussi à limiter la propagation contre la COVID-19, selon un bilan de l’efficacité sanitaire des mesures provinciales dressé par CBC, d’après des données compilées de l'Université d'Oxford.

Ces données concernent les politiques restrictives mises en place (limitation des voyages, fermetures d’écoles), les politiques de santé (utilisation de masques, programmes de dépistage) ainsi que les politiques économiques (subventions salariales, allègement de la dette).

Dans chaque province, le délai pour mettre en œuvre les restrictions sanitaires a été crucial dans la lutte contre la propagation virale, précise Saverio Stranges, professeur d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université Western à London, en Ontario.

Succès de la bulle atlantique

En juillet, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-Prince-Édouard et Terre-Neuve-et-Labrador ont créé, avec succès, une bulle autour de la région pour restreindre les déplacements en provenance de l'extérieur des provinces.

Les provinces de l'Atlantique ont fait le meilleur travail. Les mesures les plus strictes n'ont pas été levées avant d'atteindre zéro nouveau cas quotidien , résume Malgorzata Gasperowicz, biologiste du développement à la faculté des sciences infirmières de l'Université de Calgary.

Des experts en santé interrogés par CBC News ont toutefois averti qu'il y avait des limites importantes à toute comparaison directe entre les provinces, en partie à cause des disparités entre les systèmes de santé, entre les normes au sein des établissements de soins de longue durée, ou encore en raison de la concentration démographique des territoires.

Les Québécois qui entrent dans la province du Nouveau-Brunswick doivent observer une quarantaine de 14 jours avant de pouvoir circuler librement dans la bulle atlantique. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Les épidémies restent plus virulentes dans les zones plus peuplées, terreaux de la propagation virale, ce qui n’est pas le cas des provinces à faible densité, fait remarquer Colin Furness, un épidémiologiste spécialisé dans le contrôle des infections à l'Université de Toronto.

Au Nunavut, par exemple, la faible densité (moins de 40 000 habitants) accentue l’apparition de nouveaux cas de COVID-19 qui font figure de hausse spectaculaire par rapport aux autres provinces.

La fausse confiance en soi des Prairies

L'Alberta et le Manitoba, provinces moins touchées en début de pandémie, ont tardé à mettre en place des restrictions draconiennes et ont toutes deux été frappées par une forte deuxième vague de COVID-19.

L'Alberta a attendu une hausse alarmante des nouveaux cas avant d'imposer des mesures strictes alors que ses contaminations augmentaient au point d’atteindre le taux par habitant le plus élevé au Canada depuis le début de la pandémie.

Ils avaient un peu un faux sentiment de confiance et pensaient avoir la situation bien en main avec des mesures très limitées , analyse Colin Furness.

Ils auraient dû être terrifiées par ce qui s'est passé au Québec lors de la première vague. C'est ce qu'ont fait les provinces de l'Atlantique. Elles l'ont regardé et ont dit : "Bon Dieu, nous pourrions être comme ça". Colin Furness, épidémiologiste spécialisé dans le contrôle des infections à l'université de Toronto.

Le Manitoba, en revanche, a réagi plus rapidement et le nombre de cas s'y est stabilisé plus tôt.

Son approche ciblée a connu une certaine efficacité en restreignant les déplacements vers les communautés vulnérables du nord pendant des périodes en avril et en septembre, par exemple, et en interdisant les visites des établissements de soins en mars.

Acceptabilité sociale

Les données d'Oxford révèlent également une curieuse tendance : dans toutes les provinces, les mesures visant à contrôler la propagation de la COVID-19 ont été plus strictes lors de la première vague, même si les taux de contamination se sont révélés plus faibles à ce moment-là.

En Ontario, nous avons infligé des amendes à des personnes qui s'étaient assises seules sur des bancs de parc en mars. C'est ridicule , se souvient le professeur Saverio Stranges.

Des centaines de manifestants anti-masques ont défilé, jeudi, à Montréal. Photo : Radio-Canada / Hugo Boivin

Mais alors que l'épidémie perdurait, les provinces ont dû ménager les frustrations de la population et faire face aux pressions croissantes du secteur économique.

L'Ontario, par exemple, a adopté une approche aux antipodes lors de la deuxième vague, en modifiant son système pour classifier les régions et en mettant en oeuvre un ensemble de restrictions en fonction des municipalités.

Cette province est toutefois retournée à un confinement généralisé, le 26 décembre, face à la flambée des contaminations.

Un autre facteur clé de la gravité de la deuxième vague dans de nombreuses régions du pays a été la rapidité avec laquelle certains gouvernements ont levé les restrictions lorsque les chiffres ont commencé à s'améliorer après la première vague, met en garde la biologiste Malgorzata Gasperowicz.

Avec les informations de CBC