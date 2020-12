Un isolement exacerbé pour les immigrants durant le temps des Fêtes

Loin de leur famille et de leurs proches, les nouveaux arrivants ont rapidement été isolés avec l’arrivée de la pandémie, les mesures sanitaires et le confinement. Le temps des Fêtes n’est pas un cadeau pour certains d’entre eux.

Anya Maali est native de France. Elle est établie à Rimouski depuis deux ans maintenant.

Ce n’est pas le premier Noël qu’elle passera coupée de sa famille qui demeure dans son pays d’origine. Toutefois, c’est la première fois que les déplacements outre-mer lui sont fortement déconseillés.

Avec la pandémie et le fait que ma famille est en France, et l’incertitude [qui plane], ce que je trouve le plus difficile, c’est de ne pas savoir quand je vais pouvoir revoir ma famille , évoque tristement Anya Maali.

Le constat est d’ailleurs unanime chez les différents intervenants d’Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL). En temps de pandémie, c’est d’autant plus difficile pour les immigrants , affirme Caroline Houle, directrice d’ AIBSLAccueil et intégration Bas-Saint-Laurent .

Il y a des gens qui vivent vraiment des choses difficiles, d’être coupés de leur famille, de leurs amis, de ne pas être en lien avec les gens, et en plus avec des difficultés financières. On a vu vraiment une croissance dans ce type de détresse. Caroline Houle, directrice d'Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent

En s’expatriant, les nouveaux arrivants sont prêts à faire le sacrifice d’être loin de leur famille. Or, la pandémie est arrivée de manière imprévisible et a bouleversé leurs plans.

Je n’avais pas prévu qu’il y aurait une pandémie qui allait ajouter une difficulté supplémentaire à faire des plans pour revoir ma famille , indique Anya Maali qui souhaitait retourner auprès des siens durant le temps des Fêtes.

Une présence durant les Fêtes

Grâce aux dons de la population, des bénévoles d’ AIBSLAccueil et intégration Bas-Saint-Laurent ont recueilli suffisamment de jouets pour distribuer des paniers de Noël aux enfants des différentes familles nouvellement installées dans la région, afin d’égayer leur temps des Fêtes.

Toute notre clientèle immigrante qu’on a eue cette année chez AIBSLAccueil et intégration Bas-Saint-Laurent va recevoir un appel d’un bénévole qui va prendre des nouvelles pour savoir comment ils vont, comment ils célèbrent le temps des Fêtes […] , explique Caroline Houle.

L’organisme ne laisse pas tomber les nouveaux arrivants, alors que leurs besoins en socialisation sont grandissants.

Certaines personnes ne peuvent plus travailler. Imaginez quelqu’un qui ne peut pas travailler pour rapporter un gagne-pain qui va subvenir à ses besoins minimalement, et qui physiquement ne peut pas être avec sa famille , raconte la directrice de l’organisme.

Elle note que la pandémie rend ardue l’intégration des personnes issues de l’immigration dans la communauté rimouskoise.

En temps normal, les nouveaux arrivants parviennent à se rencontrer par le biais d’activités offertes par des organismes voués à leur intégration.

Depuis 2017, l’organisme Accueil et Intégration du Bas-Saint-Laurent organise normalement une fête de Noël destinée à initier les immigrants et réfugiés aux coutumes d’ici.

On a dû s’adapter, cette année , témoigne la directrice. Dès le début de la pandémie, on a mis des gens contact [à contribution] pour faire un genre de parrainage.

À 5047 kilomètres de la maison

Sarah McLeod, originaire de Mission, à 70 kilomètres à l’est de Vancouver, a pour sa part réussi à se joindre à une bulle familiale pour le temps des Fêtes. Une chance qui lui donne du courage pour traverser la pandémie.

Moi, c’est seulement cette année que je passe le temps des Fêtes sans ma famille , explique celle qui fait des études en travail social à Rimouski.

Il y a plein de gens que c’est leur réalité chaque année. J’essaie de garder ça en tête et de mettre le tout en perspective, et prendre un peu de recul. Finalement, un an, ce n’est pas la fin du monde!

Le début de la campagne de vaccination dans l’Est-du-Québec contre la COVID-19 apporte certainement un soulagement parmi les personnes issues de l’immigration.