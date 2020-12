De la pluie et de la neige pour le Nouveau-Brunswick samedi 

L’agence météorologique a émis des avertissements de pluie pour plus de la moitié de la province samedi matin, couvrant principalement les régions du centre et du sud.

La pluie devrait continuer à tomber dans les régions de Fredericton et de Saint-Jean tout au long de la journée, portant les précipitations totales entre 30 et 50 millimètres, et même jusqu'à 60 millimètres par endroits.

Pour les régions près de Moncton et dans le nord de la province toutefois, des bulletins météorologiques spéciaux ont été publiés avertissant que la pluie pourrait être suivie de neige samedi soir.

Ces régions pourraient recevoir entre 15 à 25 millimètres de pluie suivis de 5 à 10 centimètres de neige selon Environnement Canada.

Une grande partie de la province pourrait également connaître des vents forts, avec des rafales de 60 à 80 kilomètres à l'heure qui pourraient gagner en force près des zones côtières.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un bulletin météorologique spécial a été lancé pour les régions en rouge. Photo : Site web/Environnement Canada

Les vents violents ont provoqué des pannes de courant le jour de Noël au Nouveau-Brunswick, laissant environ 3000 clients sans électricité pendant quelques heures vendredi. La plupart de ces pannes avaient été rétablies par Énergie Nouveau-Brunswick tôt samedi matin.

Des vents violents pourraient provoquer de nouvelles pannes de courant samedi, avertissent les autorités.

En raison de la météo, Bay Ferries a modifié son programme de navigation pour le lendemain de Noël. Le traversier de Digby à Saint John quittera le port une heure plus tôt - à 15 heures au lieu de 16 heures.