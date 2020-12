Des bonhommes de neige gonflables pour promouvoir une guignolée

Les résidents du petit quartier surnommé Lockhart installent des bonhommes de neige gonflables et illuminés dans leur cour avant. Les gens sont invités à passer en voiture dans le quartier pour admirer les lumières.

Puis, en guise de compensation pour le travail, les citoyens de Lockhart suggèrent aux visiteurs de faire des dons d'aliments qui sont ensuite offerts à la banque alimentaire locale.

L’idée, qui a été mise en œuvre par trois mères en 2019, s’est élargie en 2020. On trouve aujourd'hui plus de 130 bonhommes de neige gonflables de 8 pieds de hauteur dans tout le quartier.

Des pancartes sont installées devant les bonhommes de neige sollicitant des dons. Le quartier, baptisé Frosty’s Village pour l'occasion, a permis de recueillir 400 kg d’aliments en 2019.

Christina Gibson et ses deux amies avaient lancé l'initiative en 2019 et plusieurs personnes ont accepté d'y participer. On s’était dit que ça serait une bonne façon de rassembler les voisins du quartier , dit-elle.

Selon la banque alimentaire de Burlington, le nombre d’utilisateurs des banques alimentaires a plus que doublé en 2020.

Le nombre d'utilisateurs de banques alimentaires a subi une augmentation en 2020. Photo : Radio-Canada / Heidi Atter

Mme Gibson et les participants se sont formellement joints à la Banque alimentaire de Burlington et ils espèrent recueillir deux fois plus de dons que l’année précédente.

La COVID-19 a entraîné une hausse des utilisateurs de la banque alimentaire. Robin Bailey, directeur général de la banque alimentaire de Burlington.

Elle explique que cette idée a permis aussi d'apporter de la joie aux voisins et de créer des liens communautaires.