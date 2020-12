Surveillance accrue dans les magasins à grande surface du Québec

Tel que décrété par le gouvernement du Québec, les commerces sont fermés depuis le 25 décembre et le demeureront jusqu'au 10 janvier inclusivement. Le tout dans un effort visant à juguler la transmission de la COVID-19 en sol québécois et de réduire la pression sur le réseau de la santé.

En entrevue à Radio-Canada, le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a confirmé qu'il allait déployer des équipes supplémentaires, dédiées spécifiquement à la surveillance des commerces. Les policiers iront visiter des commerces pour s'assurer du respect de la réglementation et du décret , a fait savoir la porte-parole Sandra Dion.

Oui, il y aura des équipes spécifiques, des policiers qui vont répondre, soit en prévention, soit en réponse aux appels 911. Sandra Dion, porte-parole, SPVQ

Ces renforts ont aussi la responsabilité d'intervenir en cas de rassemblements illégaux durant la période des Fêtes. Les policiers de la province ont le mandat clair d'appliquer ces décrets afin de limiter la propagation de la COVID-19 et ont depuis peu le pouvoir de donner des constats d'infraction sur-le-champ.

Des pratiques similaires seront utilisées par d'autres corps policiers ailleurs dans la province, comme dans la grande région de Montréal.

Produits de première nécessité

Sandra Dion a notamment évoqué une surveillance particulière pour les magasins à grande surface.

Contrairement au confinement du printemps, ces détaillants ne seront autorisés qu'à vendre des produits de première nécessité, soit du département de la pharmacie ou des produits alimentaires. Il leur est interdit de vendre tout autre article qui ne correspond pas aux définitions du décret sanitaire. Les policiers de Québec veilleront à ce que cette consigne soit respectée.

La Commission des normes, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) maintiendra elle aussi ses activités intensives en lien avec la pandémie malgré la période des Fêtes. On a intensifié nos actions à la mi-octobre et ça se poursuit , a affirmé son porte-parole Nicolas Bégin. On est disponible et on sera présent si la situation le commande, c'est sûr et certain.

Depuis le début de la pandémie, quelque 14 000 inspections ont été réalisées par la CNESST. De ces 14 000, le quart provenait d'un suivi de plainte après délation dans un milieu de travail ou par un citoyen.