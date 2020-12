Les transferts iraniens doivent passer par des banques américaines, déplore Rohani

Le président américain, Donald Trump, a retiré unilatéralement en 2018 les États-Unis de l'accord sur le programme nucléaire iranien conclu en 2015 avec les grandes puissances et rétabli de lourdes sanctions économiques contre Téhéran.

L'Iran a des avoirs gelés dans plusieurs pays, dont les États-Unis, son ennemi juré.

En théorie, les aliments et les médicaments sont exemptés des sanctions américaines, mais en réalité, les banques internationales ont tendance à refuser les transactions impliquant l'Iran pour éviter d'être exposées à d'éventuels litiges.

Un malade de la COVID-19 est soigné dans un hôpital à Téhéran Photo : via reuters / WANA NEWS AGENCY

Nous voulions transférer les fonds du pays où se trouve notre argent pour l'achat du vaccin et ce pays a accepté , a dit M. Rohani lors d'une réunion du Comité de lutte contre le nouveau coronavirus, sans nommer le pays en question.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain (OFAC) a, lui, dit au départ qu'il n'y avait pas de problème pour un tel transfert de fonds, mais il a ensuite déclaré que l'argent devrait passer par la banque américaine avant d'être transféré pour l'achat du vaccin, a ajouté M. Rohani.

Qui peut faire confiance à des gens comme vous? Vous avez volé notre argent partout où vous l'avez retrouvé , a-t-il lancé à l'adresse de l'administration américaine.

Des Iraniens portant des masques de protection au marché du Tajrish Bazaar, à Téhéran. Photo : Getty Images / ATTA KENARE

En avril, M. Rohani s'est félicité d'une belle victoire juridique après avoir obtenu le déblocage au Luxembourg de fonds s'élevant à 1,6 milliard de dollars gelés à la demande de Washington.

Avec plus de 54 500 morts sur plus de 1 190 000 personnes contaminées, l'Iran est le pays le plus durement frappé par la pandémie de COVID-19 au Proche et Moyen-Orient.

Début décembre, le ministre de la Santé a annoncé que l'Iran avait pré-acheté environ 16,8 millions de doses de vaccin par l'intermédiaire de Covax, le mécanisme d'accès équitable aux vaccins mis en place par l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

L'achat pourrait être plus coûteux et avoir du retard, mais ce sera certainement fait , a assuré samedi M. Rohani.

L'Iran a en outre lancé un appel aux volontaires ces derniers jours pour le début des essais cliniques sur son propre vaccin qu'il a commencé à développer au printemps, selon le ministère de la Santé.