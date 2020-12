2020, une année difficile pour les petits gouvernements de la Saskatchewan

L'année à venir pourrait être éprouvante pour les petits gouvernements de la Saskatchewan. Beaucoup sont entrés dans la crise COVID-19 sans les bases fiscales ou les ressources qui ont aidé les plus grands gouvernements à surmonter la tempête. Les défis permanents liés à une mauvaise connexion Internet dans les régions rurales de la province ont rendu l'accès aux services en ligne difficile pour les petits gouvernements lorsque les rassemblements en personne étaient interdits ou déconseillés.

Lorsque la Saskatchewan a annoncé son premier cas de COVID-19 en mars et a encouragé les entreprises qui pouvaient offrir le télétravail, de nombreuses petites municipalités n'avaient pas de site web , explique M. Orb, président de l’Association des municipalités rurales de la Saskatchewan ( SARMAssociation des municipalités rurales de la Saskatchewan ).

Certaines municipalités ont compris la nécessité d'être transparentes, responsables et ont poussé le développement de sites web.

Envisager la gouvernance numérique

En novembre 2019, environ 55 % des 775 collectivités locales disposaient d'un site web. Selon Gordon Barnhart, président de l'Association des municipalités urbaines de la Saskatchewan ( SUMAAssociation des municipalités urbaines de la Saskatchewan ), ce chiffre a augmenté au cours des 12 derniers mois.

Bien que le trafic sur les sites web de nombreuses municipalités ait généralement été relativement faible, M. Orb pense que la COVID-19 est en train de changer cela. Selon lui, davantage de résidents consultent les sites web de leurs communautés et lisent les comptes-rendus de réunions en ligne pour rester informés.

Selon M. Barnhart, les bulletins d'information mensuels et les mises à jour des médias sociaux ont également joué un rôle dans le maintien des résidents dans le coup pendant la pandémie, y compris dans les municipalités qui n'ont pas de site web.

Certaines grandes municipalités comme Saskatoon et Regina ont pu organiser des réunions du conseil municipal par vidéoconférence depuis le printemps, mais ce n'était pas une option pour certaines collectivités locales dont l’Internet est insuffisant.

Je vis dans une petite ville et j'ai Internet haut débit, mais il n'est pas toujours fiable , explique M. Orb. L'un des plus grands défis est de tenir des réunions en ligne avec une connexion médiocre.

Certaines municipalités ont été contraintes de tenir des réunions dans de grands espaces comme des salles communautaires ou des ateliers afin que les conseillers puissent se réunir tout en respectant la distanciation sociale entre eux.

La SARMAssociation des municipalités rurales de la Saskatchewan a déclaré qu'elle prévoit de continuer à faire pression sur les gouvernements provincial et fédéral sur la nécessité d'améliorer la couverture Internet en milieu rural.

Le financement du MEEP aide les municipalités à survivre

Le déploiement du Programme d'amélioration de l'économie municipale (MEEP) en mai a donné un coup de pouce aux municipalités qui luttent pour faire face aux répercussions économiques de la pandémie, explique M. Barnhart.

La province a alloué 150 millions de dollars aux municipalités pour qu'elles les consacrent à des projets locaux, afin de stimuler leur économie locale.

Si vous voulez relancer l'économie, mettez de l'argent dans les municipalités. Elles vont le dépenser , dit M. Barnhart.

Lui et M. Orb se félicitent de ce financement qui constitue un pas vers la reprise pour les gouvernements locaux.

Selon M. Barnhart, la relance économique est nécessaire, car les gouvernements continuent d'assumer des coûts élevés avec moins de revenus pour alléger le fardeau. Les dépenses liées aux équipements municipaux tels que les piscines ont persisté tout au long du printemps, mais les revenus qu'elles génèrent se sont taris.

La SUMAAssociation des municipalités urbaines de la Saskatchewan et la SARMAssociation des municipalités rurales de la Saskatchewan encouragent depuis longtemps leurs membres à partager des choses comme des bureaux et des services. M. Barnhart et M. Orb affirment que cela s'est poursuivi tout au long de la pandémie.

Pour M. Barnhart, le partage des coûts et des idées peut être mutuellement bénéfique. Par exemple, il note que le village de villégiature de Sunset Cove, qui se trouve à environ 60 kilomètres au nord de Regina, s'est associé à trois autres municipalités pour négocier avec une municipalité rurale.

Le conseiller de Sunset Cove, Tom Fulcher, indique que le groupe envisage également de partager un directeur à plein temps pour les quatre communautés, en plus de s'associer pour des travaux comme le partage des services d'entretien des routes.

La formation, un objectif clé pour 2021

Pour 2021, M. Barnhart espère aider les municipalités à s'attaquer à des projets tels que le renouvellement des infrastructures et continuer à organiser des webinaires pour informer les contribuables sur le gouvernement local.

La SUMAAssociation des municipalités urbaines de la Saskatchewan a changé de nom en février, il s'agissait auparavant de la Saskatchewan Urban Municipalities Association, afin d'élargir l'attrait de l'association auprès de ses membres. Selon M. Barnhart, le nouveau nom n'a pas été accepté à 100 % , mais il reflète davantage les villages du nord et les stations balnéaires inclus dans l'organisation.

M. Orb indique que la SARMAssociation des municipalités rurales de la Saskatchewan a également mis en place des modules d'apprentissage en ligne après que les contribuables puissent soulever des questions et des préoccupations sur les questions de gouvernance.

Il espère qu'elles continueront d'être utiles aux membres du conseil, nouveaux ou expérimentés, qui veulent en savoir plus sur leur rôle.

