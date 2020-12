Nettoyer Montréal, un masque à la fois

Jody Aveline a retiré 11 461 masques des trottoirs montréalais depuis la fin de l'été.

Je me suis promis que si je vois un masque ou si je vois un gant, je m'arrête et je le ramasse , dit-il.

Il fait le tour de la ville à vélo, ramasse les masques et les met dans des sacs à poubelle, qu’il traîne dans une remorque attachée à son vélo.

Soucieux de l'impact environnemental des déchets, il ramène les masques chez lui, coupe les ficelles et en dispose correctement.

Je me dis qu’il faut que je les ramasse, mais en même temps il y en a partout. Plus j’en ramasse et plus j’en vois.

Jody Aveline