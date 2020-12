De nombreux records de température battus au Québec

Le secteur chaud s'est principalement situé dans un axe sud-ouest nord-est allant de Vaudreuil, en Montérégie, jusqu'à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, a expliqué le météorologue de l'agence fédérale Dominic Martel. Les hausses de température étaient toutefois moins importantes à l'intérieur des terres sur la rive nord du fleuve.

De manière générale, les températures ont dépassé les précédents records d'un à deux degrés. Montréal a par exemple atteint en matinée 13,6 degrés. L'ancien record pour un 25 décembre, 11,7 degrés, datait de 1964 – une année où Noël était particulièrement chaud.

À L'Assomption, dans Lanaudière : 14,2 degrés (record de 11,1 degrés en 1964) À Drummondville, dans le Centre-du-Québec : 16,7 degrés (record de 14,2 degrés en 1982) À Trois-Rivières, en Mauricie : 12,2 degrés (record de 8,9 degrés en 1964) À Québec : 10,1 degrés (record de 8,3 degrés en 1964) À Bagotville, au Saguenay--Lac-Saint-Jean : 9,9 degrés (record de 8,3 degrés en 1964) À Mont-Joli, dans le Bas-Saint-Laurent : 14,6 degrés (record de 12,8 degrés en 1964)

Front froid en vue

Les températures vont cependant descendre vendredi en soirée et dans la nuit avec l'arrivée d'un front froid. Le mercure devrait indiquer -7 et -8 degrés à certains endroits samedi matin.

L'état des routes pourrait être dangereux. On a des flaques d'eau un peu partout et le mercure va descendre sous zéro. Dominic Martel, météorologue chez Environnement Canada

Un système hivernal plus classique devrait arriver lundi et mardi. Tout le nord du fleuve devrait recevoir de la neige, a expliqué le météorologue. Peut-être que le sud va avoir un peu de pluie. Ça va être des températures plus près des normales saisonnières.

Craintes d'inondation dans la région de Québec

D'importantes précipitations sont survenues le 25 décembre dans la région de Québec, faisant craindre des débordements aux autorités, notamment à Sainte-Brigitte-de-Laval et de Lac-Beauport. Des évacuations préventives ont été ordonnées à l'île Enchanteresse.

Les riverains qui étaient vendredi sur un pied d'alerte ne sont pas au bout de leurs peines. Environnement Canada prévoit qu'un autre système chaud arrivera du Colorado dès la fin de la semaine prochaine avec plusieurs types de précipitations.

On pourrait avoir de la pluie pour le sud de la province, assurément, a dit M. Martel. Le centre, ça reste à déterminer. Il va sûrement y avoir une zone de verglas dans la transition neige/pluie. Et plus au nord et dans le nord-ouest, on va avoir de la neige.