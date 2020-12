Les aînés sont anxieux en ces temps des fêtes à distance

Les aînés sont inquiets et se sentent isolés ces derniers mois, alors que la distanciation sociale est de mise. Même si la crise sanitaire a mis en lumière les difficultés vécues par les aînés en résidence, il y a aussi tous ceux qui vivent toujours à domicile et qui ont soudainement dû mettre un frein à leur vie sociale active.

L'organisme Tel-Écoute, qui a une ligne téléphonique réservée aux aînés, a vu le nombre d'appels augmenter ces dernières semaines.

La peur teinte tous les appels, admet la directrice générale, Lucie Brais. Il y a une montée de l'anxiété. On a des aînés qui pleurent et qui sont inquiets.

L’organisme Les Petits Frères constate lui aussi que les neuf derniers mois ont miné le moral des aînés.

Cette année, c'est vraiment plus difficile, il y a vraiment une grande lassitude de cette solitude-là, parce que, même quand on vit seul, on a souvent des contacts sociaux occasionnels, et ç'a été beaucoup réduit par les effets de la pandémie. Caroline Sauriol, directrice générale des Petits Frères

Renée St-Pierre et Yvonne Fradet jouent au bridge de façon virtuelle maintenant qu'elles ne peuvent plus le faire face à face. Photo : Radio-Canada

Le bridge à distance

Membres de clubs de bridge, amatrices de sorties au restaurant, Yvonne Fradet et Renée St-Pierre font partie de ces retraités qui n'ont pas une minute de libre. Mais ça, c'était avant la pandémie. Avant qu'elles ne soient confinées, seules, dans leur maison.

C'est dur sur le moral, c'est très dur, se confie Yvonne Fradet. Moi, je peux dire j'ai consulté, parce que j'ai trouvé ça pénible. C'est comme si on était revenu à une enfance, où on ne pouvait rien faire.

La dame de 71 ans veut profiter de tout , maintenant qu’elle ne travaille plus. Mais là, je suis limitée à ma marche.

J'y pense, je me dis : ça, c'est deux années de perdues. Yvonne Fradet

Pour continuer de voir une amie l'esprit tranquille, Renée St-Pierre a acheté du plexiglas. Ses parties de bridge sont devenues virtuelles, mais le temps est parfois long.

Si tu veux respecter les règles, c'est sûr qu'un moment donné le moral en prend un coup, admet-elle. T'es tout seul tout le temps.

Un vaccin pour les proches aidants

Les proches aidants ont d'ailleurs obtenu lundi de figurer sur la liste prioritaire pour obtenir le vaccin au Québec, à condition de fréquenter assidûment les CHSLD et d'être âgés de 70 ans et plus.

C'est l'une des solutions qui avait été mise en avant par des regroupements de proches aidants pour briser l'isolement des aînés. Le collectif Action COVID avait aussi publié une lettre ouverte, la semaine dernière, dans laquelle il demandait à Québec de les ajouter à la liste prioritaire.

Les plus récentes données de l'Institut de la statistique du Québec mentionnent qu'en 2012, 1,13 million de Québécois répondaient aux critères de proches aidants. Cependant, le nombre d'heures d'aide par semaine varie beaucoup d'une personne à l'autre.

