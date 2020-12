Dawson Mercer signe son premier contrat professionnel

L’équipe des Devils du New Jersey l’a repêché au 18e rang et lui a offert ce contrat de trois ans. Le jeune homme de 19 ans, originaire de Terre-Neuve aura un salaire de 925 000 $ par an.

Actuellement, il fait partie d'Équipe Canada au Championnat mondial junior à Edmonton. Ils joueront leur premier match du tournoi contre l'Allemagne, samedi soir.

Cette année en cinq matchs, Dawnson Mercer a récolté quatre buts et trois passes ce qui le place au cinquième rang des meilleurs pointeurs chez les Saguenéens.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.