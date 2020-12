18 interventions, mais aucune amende décernée par le SPVG la veille de Noël

Nous, ce qu'on préconise, c'est la sensibilisation auprès des citoyens , explique le lieutenant Jean-François Beauchamp du SPVGService de police de la Ville de Gatineau .

Lorsque les policiers se déplacent sur les lieux, ils tentent d'abord de mettre fin au rassemblement sans remettre des constats d'infraction.

S'il y a une problématique, on invite les gens à quitter et on demande leur collaboration. S'ils refusent de quitter et qu'ils sont en infraction, le volet répression va s'appliquer , précise M. Beauchamp.

En cas de collaboration, chaque personne reçoit un avertissement formel qui est documenté et informatisé dans une banque de données du Service de police.

Si dans 2 jours on intervient dans un autre rassemblement et qu'ils sont encore en infraction, c'est la tolérance zéro. Jean-François Beauchamp, lieutenant du SPVG

Les 18 rassemblements où le SPVGService de police de la Ville de Gatineau a eu à intervenir entre 15 h le 24 décembre et 7 h le 25 décembre accueillaient des groupes de 6 à 8 personnes.

À Ottawa, où les contraventions sont décernés par les agents municipaux, les policiers n'ont eu à intervenir dans aucun rassemblement illégal dans la nuit de jeudi à vendredi.