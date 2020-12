Bilan de la COVID-19 à Ottawa et à Gatineau en 45  dates clés

Le coronavirus a bousculé sans ménagement la vie des Canadiens – y compris celle des résidents de l’Outaouais et de la grande région d’Ottawa. En cette fin d’année, on retient surtout les chiffres affolants qui ont fait état du nombre de morts et de l’arrivée d’un nouveau vaccin porteur d’espoir.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Bilan COVID-19 Ottawa-Gatineau Photo : Radio-Canada

1. Premier cas du coronavirus à Ottawa

Le maire Jim Watson écoute la Dre Vera Etches, médecin-chef de Santé publique Ottawa, lors d'une conférence de presse sur le premier cas de la COVID-19 dans la région. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Le coronavirus n’est déjà plus une notion abstraite pour les résidents de l’Outaouais et de l’est ontarien, lorsque le virus fait une première victime à Ottawa, le 11 mars 2020. Le patient est un homme de 41 ans qui avait voyagé en Autriche quelques jours auparavant. Ce premier cas signe la mise en place d’un centre d'opération d'urgence dans la capitale nationale.

2. La fermeture des écoles publiques en Ontario

Une salle de classe vide Photo : Radio-Canada / Anne-Louise Despatie

Devant l'avancée de la pandémie de la COVID-19, le premier ministre Doug Ford annonce le 12 mars 2020 la fermeture des écoles primaires et secondaires de l’ensemble de la province jusqu'au 5 avril inclusivement. Dans la capitale nationale, cette décision donne l’impression d’un coup de massue, mais presque au même moment Santé publique Ottawa (SPO) confirme un deuxième cas d’infection. Et plus tard, en soirée, il est révélé que Sophie Grégoire Trudeau, la femme du premier ministre du Canada, est atteinte de la COVID-19.

3. La Ville de Gatineau en mode prévention

Les aires de jeux des parcs de la Ville de Gatineau ont été fermées pour limiter la propagation de la COVID-19. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Le 14 mars 2020, il n'y a toujours aucun cas d’infection confirmé en Outaouais, mais la Ville de Gatineau ferme tout de même plusieurs édifices municipaux. De leur côté, les autorités de la santé publique de l’Outaouais annoncent l'ouverture d'un premier centre de dépistage de la COVID-19. Ce centre, situé sur le boulevard Saint-Raymond, a la capacité d’effectuer 56 tests par jour.

4. Fermeture des établissements non essentiels

Les commerces non essentiels ont fermé, privant de nombreuses personnes de leur emploi. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le 15 mars 2020, le gouvernement Legault ordonne la fermeture de lieux de rassemblement tels que les bars, les gymnases et les cinémas pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Le premier ministre cible les établissements liés aux loisirs et à l'amusement jugés non essentiels, où bon nombre de personnes se rassemblent. En Ontario, Doug Ford exige la fermeture de tous les commerces non essentiels le 23 mars.

5. Un premier cas de la COVID-19 en Outaouais

Un homme marche dans la rue avec un masque. Photo : Radio-Canada / David Richard

L’Outaouais confirme un premier cas de contamination à la COVID-19 le 18 mars 2020. Il s’agit d’un homme qui a été dépisté à l’urgence de l’Hôpital de Hull. Les autorités sont toutefois avares de commentaires et refusent de dévoiler de quel pays provient le voyageur. Près d’une semaine plus tard, les maires d'Ottawa et de Gatineau demandent aux résidents de limiter leurs déplacements entre les deux villes.

6. Le coronavirus sème le chaos dans le monde du sport

Les Olympiques de Gatineau ont essuyé les contrecoups de la pandémie. Photo : Radio-Canada / Raphaël Tremblay

Lors de la dernière semaine de mars, la pandémie de la COVID-19 a finalement raison de plusieurs événements sportifs. Le 24 mars 2020, les trois grandes ligues de hockey junior au pays annoncent l’annulation des séries éliminatoires. Une décision qui a des conséquences pour les Olympiques de Gatineau et les 67 d'Ottawa. Le 30 mars, le marathon d'Ottawa et toute la fin de semaine des courses sont annulés.

7. Les passages entre Ottawa et Gatineau sont contrôlés

Un barrage routier sur le pont Champlain à Gatineau. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

Dès midi le 1er avril 2020, les automobilistes qui entrent à Gatineau en provenance d'Ottawa peuvent faire l’objet de contrôles routiers aléatoires. Les points de contrôle sont mis en place par les trois corps de police de l'Outaouais. L’objectif est de s'assurer que les automobilistes se déplacent uniquement pour des motifs essentiels. Les barrages ne sont pas installés de façon permanente et peuvent se tenir un peu partout sur l'ensemble du territoire de l'Outaouais.

8. Des producteurs laitiers forcés de jeter leur lait

Dans l’est ontarien, le choc économique provoqué par le coronavirus se fait sentir jusque dans l'industrie laitière. Le 8 avril 2020, Radio-Canada révèle que de nombreux producteurs, qui ont soudainement vu un segment important de leur marché se volatiliser, ont été contraints de se débarrasser de leur lait. Ils ont dû agir ainsi parce que la fermeture forcée des restaurants et des établissements hôteliers les a placés en position de surplus.

9. Les travaux à la Chambre des communes reprennent

Session virtuelle de la Chambre des communes le 28 avril 2020. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Le 19 avril 2020, après un ajournement de quelques semaines, c’est finalement la reprise des travaux parlementaires à Ottawa. Les partis n’arrivent cependant pas à s'entendre sur la forme que prendront ces travaux en temps de pandémie. Les négociations achoppent avec les conservateurs qui réclament trois séances en personne par semaine et en groupe réduit. De leur côté, les libéraux en proposent une seule avec deux autres séances virtuelles.

10. L'impact financier de la COVID-19 à Gatineau

Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau, porte un masque au travail. Photo : Radio-Canada

Le 21 avril 2020, le maire de Gatineau, Maxime Pedneault-Jobin, annonce qu’en raison de la COVID-19, la Municipalité pourrait composer avec un manque à gagner de 25 à 35 millions de dollars. Il explique que plusieurs dépenses se sont ajoutées pour la Ville depuis le début de la crise, alors que les sources de revenus, elles, se sont fait plus rares. Le maire prévient que la durée de la crise influencera l’ampleur du problème. Il refuse toutefois de parler de déficit pour l’instant .

11. Plus de 1000 cas de la COVID-19 à Ottawa

Santé publique Ottawa recommande aux Ottaviens d'être prudents et de respecter les règles sanitaires. Photo : Radio-Canada / Mathieu Thériault

Le 24 avril 2020, Ottawa franchit le cap symbolique de 1000 cas de COVID-19 confirmés. Santé publique Ottawa (SPO) fait état de 57 nouveaux cas sur son territoire, ce qui porte le bilan cumulatif à 1034 cas dans la capitale nationale. Depuis le début de la pandémie, Ottawa compte 42 décès, la majorité ayant eu lieu dans des hôpitaux et des milieux de vie pour aînés.

12. Début d’une éclosion meurtrière au CHSLD Lionel-Émond

Le CHSLD Lionel-Émond, à Gatineau, aussi connu sous le nom de Foyer du bonheur. Photo : Radio-Canada

Le 29 avril 2020, un deuxième résident du Centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Lionel-Émond, à Gatineau, meurt de la COVID-19. Il s'agit du troisième décès à survenir en Outaouais depuis le début de la pandémie. À la fin avril, ce CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , où se déroulera dans les semaines à venir l’éclosion la plus meurtrière de la région, compte 18 cas confirmés de COVID-19.

13. Manifestation anti-confinement à Ottawa

Une centaine de manifestants se sont réunis au centre-ville d'Ottawa pour protester contre le port du masque obligatoire dans les lieux publics intérieurs. Photo : Radio-Canada / Boris Proulx

La grogne commence à se faire sentir, un peu moins de deux mois après le début du confinement. Faisant fi des recommandations de la santé publique durant la pandémie de la COVID-19, une quinzaine de manifestants se rassemblent à Ottawa le 2 mai 2020 pour réclamer la fin des mesures de distanciation et de confinement. Pour certains des manifestants, le confinement des personnes saines empiète trop sur leurs libertés individuelles.

14. Une réouverture des écoles lorsque jugée sécuritaire

Des enfants dans une cour d'école. Photo : Radio-Canada / Jean-Claude Taliana

Même si le gouvernement Legault prévoit de rouvrir les écoles le 11 mai, les neuf commissions scolaires anglophones du Québec n'ont pas l'intention de respecter la date annoncée par Québec. Une semaine avant le retour en classe, le 2 mai 2020, elles annoncent qu'elles rouvriront leurs écoles primaires seulement SI et QUAND elles jugeront la situation sécuritaire. En Outaouais, la Commission scolaire Western Quebec (CSWQ) est du même avis.

15. Un premier décès à Ottawa lié à la COVID-19 chez les travailleurs de la santé

Chargement de l’image Une travailleuse de la santé à l'extérieur. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Le 7 mai 2020, Radio-Canada apprend qu’un employé du foyer de soins Madonna Care du secteur Orléans, à Ottawa, meurt de la COVID-19. L'établissement d'hébergement et de soins est aux prises avec une importante éclosion de la maladie depuis le début du mois d'avril. Au moins 75 résidents ont contracté la maladie et au moins 30 sont morts depuis le début de la pandémie. L'employé décédé était préposé aux services de soutien à la personne.

16. Des enseignants ne se présentent pas en classe

Chargement de l’image Des employés ne veulent pas se présenter à l’école afin de protéger leur santé ou celle de leurs proches. Photo : Radio-Canada

Le 11 mai 2020, c’est le retour en classe au Québec pour les élèves du primaire, mais des centaines d'employés des écoles de l'Outaouais tentent de rester chez eux. Les commissions scolaires de l'Outaouais ont reçu près de 1000 demandes de réaffectation ou d'absence motivée de la part d’employés qui veulent protéger leur santé ou celle de leurs proches. Des employés choisissent de ne pas se présenter au travail même si leurs demandes ont été refusées.

17. Des militaires infectés par la COVID-19

Chargement de l’image Des militaires des Forces armées canadiennes dans le couloir d'un collège Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Près de 1700 militaires sont déployés dans les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée du Québec et de l’Ontario pour faire face à la pandémie. Le 15 mai 2020, les Forces armées annoncent que cinq militaires déployés pour aider le personnel soignant dans les résidences pour personnes âgées ont été infectés par la COVID-19. À la fin du mois, le nombre de militaires infectés par le virus escalade à 39. Vingt-quatre (24) ont été contaminés dans des établissements au Québec et 15 en Ontario.

18. Des écoles fermées jusqu’en septembre en Ontario

Chargement de l’image Les écoles ont été fermées à la mi-mars en Ontario. Photo : Radio-Canada / Holly Caruk

Après le Québec, l’Ontario enclenche à son tour, le 19 mai 2020, la première phase de son déconfinement. Cette première étape prévoit l’ouverture complète de plusieurs commerces et la relance de certaines activités extérieures comme le golf. Au même moment, le ministre de l'Éducation de l'Ontario dévoile son plan de retour en classe. Surprise, toutes les écoles de la province demeureront fermées jusqu'à la rentrée d'automne. Le reste de l'année scolaire se déroule donc en ligne pour les étudiants.

19. Une première fin de semaine rassemblés sous l’oeil des policiers

Chargement de l’image Des agents du Service de police de la Ville de Gatineau ont surveillé plusieurs parcs notamment dans le secteur d'Aylmer. Photo : Radio-Canada

Pour la première fois depuis le début de la pandémie de la COVID-19, le 22 mai 2020, les rassemblements extérieurs — limités à 10 personnes et à 3 foyers — sont permis au Québec. À Gatineau, toutefois, le service de police choisit tout de même de multiplier les patrouilles dans certains secteurs achalandés de la ville, tels que la Marina d'Aylmer. Le corps policier dit observer plusieurs regroupements qui ne respectent pas la distanciation physique, une mesure qui est toujours en cours malgré le déconfinement.

20. Déconfinement au Québec : Ontariens, restez chez vous!

Chargement de l’image Mathieu Lacombe, ministre québécois de la Famille Photo : Radio-Canada

Le 1er juin 2020 marque la nouvelle phase du plan de relance de l'économie du Québec avec le feu vert donné aux dentistes, aux coiffeurs et aux barbiers oeuvrant à l’extérieur de Montréal et de la région de Joliette. En Outaouais toutefois, le plan n'est pas synchronisé avec le calendrier de déconfinement plus tardif de l'Ontario. Craignant les risques inutiles de contagion, le ministre Mathieu Lacombe demande aux Ontariens de ne pas venir profiter des services en Outaouais.

21. Les milieux culturel et touristique au bord du gouffre

Chargement de l’image Le milieu des arts est durement touché par la pandémie. Photo : Radio-Canada / Isabelle Plamondon

Après avoir injecté 400 millions de dollars pour soutenir le milieu culturel durement touché par la pandémie, au début juin, le gouvernement québécois annonce le 11 juin 2020 un investissement de plus de 750 millions de dollars pour venir en aide à l'industrie du tourisme. En Outaouais, la nouvelle est bien accueillie. Tourisme Ottawa ne demeure pas en reste puisque le gouvernement fédéral lui a déjà octroyé 5,2 millions pour lui permettre de promouvoir les attraits de la capitale et de l'est ontarien.

22. Des entreprises emblématiques ferment leurs portes

Chargement de l’image Les restaurants et les bars du marché By d'Ottawa ont été fermés pendant près de trois mois en raison de la COVID-19. Photo : Radio-Canada

Même si les terrasses des restaurants accueillent de nouveau des clients à Ottawa et dans l’est ontarien, les temps sont durs dans le contexte de la COVID-19. Avec la grande majorité des fonctionnaires fédéraux en télétravail, il n'y a pratiquement plus de clients. Des entreprises emblématiques du marché By, tels que le Fishmarket, le Coasters Seafood Grill et le bistro Vineyards ferment définitivement leurs portes. Le 17 juin 2020, la direction du groupe de restaurants, qui était en affaires depuis 41 ans, affirme ne pas avoir été en mesure de surmonter le déficit causé par la longue fermeture des salles à manger.

23. La modernisation de la Loi sur les langues officielles reportée

Chargement de l’image Affichette de bureau qui indique un service dans les deux langues officielles. Photo : Radio-Canada

La pandémie de la COVID-19 fait dérailler de nombreux projets au Parlement. Le 24 juin 2020, Radio-Canada révèle que le gouvernement du Canada n'adoptera pas la modernisation de la Loi sur les langues officielles d'ici la fin de l'année, comme il s'était engagé à le faire. Le dépôt du projet de loi, prévu en juin, pourrait être reporté à l'an prochain. La ministre Mélanie Joly refuse de commenter.

24. Festivals annulés dans l’est ontarien

Chargement de l’image Le Festival de la curd en 2013 avait attiré près de 30 000 personnes. Photo : Courtoisie Festival de la Curd

Coup dur pour les gens d'affaires de l’est ontarien. Le 26 juin 2020, les organisateurs du Festival de la curd de Saint-Albert annoncent que l’événement est annulé en raison de la pandémie de la COVID-19. Cette annulation s'ajoute à celles déjà annoncées du Festival de Noël de Casselman, du Festival de la bine de Plantagenet, des Highland Games de Maxville et du Beau's Oktoberfest de Vankleek Hill. Afin de donner un coup de pouce au milieu des affaires, les Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR) annoncent un plan de relance économique.

25. Une fête du Canada virtuelle

Chargement de l’image Alexandra Stréliski lors du spectacle de la fête du Canada diffusé virtuellement. Photo : Éric Myre Patrimoine Canada

Tout comme les festivités de la fête nationale du Québec, les spectacles de la fête du Canada, qui est normalement célébrée sur la colline du Parlement, sont diffusés sur Internet et à la télévision. Les organisateurs veulent à tout prix éviter la formation de rassemblements populaires pouvant faciliter la transmission du virus. Au 1er juillet 2020, près de 8600 personnes sont mortes au Canada de la COVID-19.

26. François Legault de passage en Outaouais

Chargement de l’image De gauche à droite : le ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, le premier ministre François Legault et le ministre de la Santé, Christian Dubé. Ils étaient de passage en Outaouais le 3 juillet 2020. Photo : Radio-Canada / Fiona Collienne

Le 3 juillet 2020, le premier ministre du Québec, François Legault, fait un arrêt en Outaouais pour la première fois depuis le début de la pandémie. Il a cependant droit à un accueil bruyant : des manifestants du réseau de la santé l'attendent de pied ferme. M. Legault profite de sa visite pour confirmer son intention d’accélérer de nombreux projets régionaux, tels que l'élargissement de l'autoroute 50.

27. Le port du masque devient obligatoire

Chargement de l’image Le port du masque obligatoire dans les lieux publics fermés est devenu la norme à plusieurs endroits dans le monde. Photo : iStock / Drazen Zigic

Le couvre-visage devient obligatoire dans tous les transports en commun au Québec à compter du 13 juillet 2020. Tous les usagers de la Société de transport de l’Outaouais (STO) de 12 ans et plus ont ainsi l’obligation de porter un masque à bord des autobus. Le masque en tissu est déjà obligatoire dans les véhicules d'OC Transpo à Ottawa depuis le 15 juin. Le 18 juillet, le port du masque devient aussi obligatoire dans plusieurs espaces publics fermés, notamment les commerces de détail.

28. Le parc aquatique Calypso reste fermé tout l’été

Chargement de l’image Le parc aquatique Calypso n'a pas ouvert ses portes au public en 2020. Photo : Radio-Canada

L’Ontario annonce le début de la troisième phase de son déconfinement le 17 juillet 2020. Les modules de jeux, les cinémas, les casinos, les centres sportifs et les salles à manger des bars et des restaurants peuvent finalement ouvrir — à condition de limiter le nombre de personnes admises. Cette permission n’est toutefois pas accordée au plus grand parc aquatique thématique du Canada, le parc Calypso. Finalement, après moult discussions et échanges de documents avec le gouvernement Ford, le parc aquatique demeure fermé durant toute la saison estivale.

29. Une rentrée scolaire en pleine pandémie

Chargement de l’image La rentrée scolaire s'effectue sur fond de hausse des cas de COVID-19 en Ontario. Photo : Radio-Canada / Thalia D'Aragon-Giguère

Des milliers de jeunes de l’Outaouais ont repris le chemin de l’école le 31 août 2020 dans une formule adaptée au contexte de la pandémie. Le 3 septembre, c’est au tour des écoles élémentaires francophones d’Ottawa et de l’est ontarien d'accueillir les élèves. Ces derniers n’ont pas mis le pied à l’école depuis la mi-mars. Le concept de classes-bulles est implanté dans toutes les écoles. Du côté ontarien, les élèves de la 4e à la 6e année et les enseignants doivent porter le masque en classe en tout temps.

30. Début de la deuxième vague

Chargement de l’image Le pays fait face à une deuxième vague. Photo : Reuters / STEPHANE MAHE

Le 18 septembre 2020, la médecin-chef de Santé publique Ottawa (SPO), la Dre Vera Etches, annonce que la ville d'Ottawa est officiellement dans la deuxième vague de la pandémie. Quelques jours plus tard, le 21 septembre, le directeur de la Santé publique du Québec, Horacio Arruda, confirme à son tour la présence de la deuxième vague dans la province. Le 28 septembre, le premier ministre Doug Ford déclare que l’Ontario dans son ensemble est entrée dans la deuxième vague et prévient qu’elle sera pire que la première.

31. Fermeture d’écoles à cause de la COVID-19

Chargement de l’image Le pavillon qui accueille les élèves de 7e et 8e années de l'école secondaire Franco-Cité, à Ottawa, est fermé temporairement pendant deux jours. Photo : Radio-Canada

Le 5 octobre 2020, une éclosion de la COVID-19 force la fermeture complète d'une école du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est (CECCE) à Ottawa. Il s’agit de l'école primaire Horizon-Jeunesse située dans le quartier Vanier. L’école interrompt ses cours en classe après que six personnes fréquentant l'établissement ont été déclarées positives à la COVID-19. Trois jours plus tard, c’est au tour de l’École secondaire Franco-Cité de fermer ses portes en raison d’une importante éclosion de la COVID-19.

32. Élections partielles dans Cumberland

Chargement de l’image Les bureaux de vote ont accueilli les électeurs avec précaution. Photo : Radio-Canada / Matthew Kupfer

Mine de rien, malgré la pandémie, une élection est en cours dans le quartier Cumberland à Ottawa, le 5 octobre 2020. Dix candidats cherchent à remplacer Stephen Blais en tant que conseiller municipal. Catherine Kitts remporte les élections, mais sa victoire est assombrie par la pandémie de la COVID-19. Le scrutin est marqué par un taux de participation très faible : 23,97 %. Sur les 33 500 citoyens inscrits sur les listes électorales, seulement 8708 habitants du quartier se sont rendus aux urnes.

33. L’Outaouais passe au rouge

Chargement de l’image L'Outaouais pourrait passer en zone rouge. Photo : Radio-Canada

Face à une hausse constante des cas de la COVID-19 dans la région, la ville de Gatineau ainsi que la MRC-des-Collines bascule en zone rouge, le 10 octobre 2020. Les bars, les cinémas, les musées et les salles à manger des restaurants doivent demeurer fermés dans ces deux secteurs. Il est aussi interdit de recevoir des visiteurs qui habitent à une autre adresse. Le reste de la région de l’Outaouais demeure en mode alerte orange, mais pourrait-elle aussi atteindre le palier d’alerte maximale si la population ne respecte pas les mesures sanitaires.

34. Des organismes franco-ontariens menacés de fermeture

Chargement de l’image La survie de 30 à 40 organismes franco-ontariens est en jeu. Photo : Radio-Canada

Le 25 octobre 2020, l’Assemblée de la francophonie de l'Ontario (AFO) prévient qu’une trentaine d'organismes franco-ontariens seraient menacés de fermeture d'ici la période des Fêtes, en raison de la pandémie. Pour survivre, ces organismes francophones auraient besoin de 12,5 millions de dollars d'ici Noël. La situation est extrêmement préoccupante pour l’ AFOAssemblée de la francophonie de l'Ontario qui estime que ces organismes sont essentiels pour freiner l’assimilation des francophones de l’Ontario.

35. Les obligations linguistiques du gouvernement fédéral

Chargement de l’image Le commissaire aux langues officielles, Raymond Théberge, demande au gouvernement fédéral de faire preuve de prudence en situation d'urgence. Photo : Radio-Canada / Angie Bonenfant

Le commissaire aux langues officielles Raymond Théberge constate que le français subit une importante érosion depuis le début de la pandémie. Dans un rapport d’une trentaine de pages déposé le 29 octobre 2020, au sujet du traitement des langues officielles en situation d’urgence, il sonne l'alarme et demande au gouvernement fédéral de s’assurer de bien communiquer dans les deux langues officielles en simultané lors de situations graves. Il en va, selon le commissaire, de la sécurité des Canadiens.

36. L’Halloween à Gatineau, mais pas à Ottawa

Chargement de l’image Les enfants doivent passer l'Halloween dans leur quartier. Photo : Radio-Canada

Coup dur pour les tout petits à Ottawa, puisqu’en raison de la pandémie de la COVID-19, il est interdit le 31 octobre 2020 de passer l’Halloween dans la capitale nationale. À Gatineau, par contre, c’est une autre histoire et les enfants s’en donnent à coeur joie, tout en respectant les règles de distanciation sociale.

37. Des lumières de Noël deux mois avant les Fêtes

Chargement de l’image Une maison et son jardin décorés de lumières de Noël. Photo : Radio-Canada

Question de remonter le moral des gens face à la deuxième vague de la pandémie, la Ville de Gatineau permet à ses résidents d'installer des décorations de Noël extérieures dès le 2 novembre 2020. Cette initiative avait été lancée quelques jours auparavant par le maire de Québec, Régis Labeaume, et l’idée a fait son bout de chemin jusqu’à Gatineau.

38. Le budget de l’Ontario : vers un déficit record

Chargement de l’image Le ministre des Finances Rod Phillips présente le budget de l'Ontario à Queen's Park. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Le 5 novembre 2020, le gouvernement Ford dépose un budget, son premier depuis 18 mois. Sans surprise, le budget est largement teinté par la COVID-19. La province se retrouve devant un déficit record et l'aide aux entreprises est au cœur des dépenses prévues. Le gouvernement prévoit dépenser abondamment pour obtenir plus de lits dans les hôpitaux et de meilleurs soins pour les aînés.

39. Des infirmières à bout de souffle

Chargement de l’image Des manifestants prétendent être morts pour illustrer l'épuisement des travailleurs de la santé en Outaouais. Photo : Radio-Canada / Ismaël Sy

Le 6 novembre 2020, des infirmières manifestent devant l’Hôpital de Gatineau en réaction au décret ministériel qui les oblige à travailler à temps complet. L'employeur, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, a eu recours à ce décret étant donné l'urgence des besoins causés par la COVID-19 dans la région. Les infirmières à bout de souffle ont dénoncé leurs conditions de travail qu'elles qualifient d' inhumaines . Cette nouvelle réalité est à ce point insoutenable que certaines considèrent même quitter la région.

40. Les rassemblements de Noël annulés en zone rouge au Québec

Chargement de l’image Noël a été célébré différemment cette année. Photo : Shutterstock

Vingt-quatre heures après l'annonce de l'annulation des rassemblements du temps des Fêtes dans les zones rouges, le 3 décembre 2020, les résidents de Gatineau et de la MRC des Collines-de-l’Outaouais ne décolèrent pas. L’agacement se fait surtout sentir dans la MRC où les citoyens jugent que la situation actuelle de la pandémie ne justifie pas une classification de leur région en zone rouge. Des élus exigent carrément un changement de palier. Les nouvelles restrictions demeurent en vigueur jusqu'au 11 janvier.

41. Des amendes salées pour des rassemblements illégaux

Chargement de l’image Plus d'une trentaine de personnes étaient présentent au rassemblement. Photo : Facebook

Confronté à une hausse constante des hospitalisations dues à la COVID-19, le gouvernement Legault prévient le 9 décembre 2020 que les policiers donneront plus d'amendes aux récalcitrants qui ne respecteront pas les restrictions sanitaires, et cela sans avertissement préalable. Ce durcissement survient deux jours après que la Sûreté du Québec eut remis une quinzaine de constats d'infraction aux participants d’une fête organisée à Grenville-sur-la-Rouge, à l'est de Montebello.

42. Le cinéma ByTowne ferme ses portes

Chargement de l’image Le cinéma ByTowne annonce sa fermeture. Photo : Facebook / ByTowne Cinema

La pandémie de la COVID-19 aura finalement eu raison de la persévérance du Cinéma ByTowne : l'établissement fermera ses portes à la fin de 2020, et ce de façon définitive. Les propriétaires de cette petite salle indépendante vouée au cinéma d'auteur et étranger ont affiché leur décision le 4 décembre 2020 sur leur site Internet et les réseaux sociaux.

43. La vaccination débute à Ottawa

Chargement de l’image Jo-Anne Miner est la première des 100 personnes qui ont reçut le vaccin contre la COVID-19 mardi à Ottawa. Photo : Radio-Canada

Le 15 décembre 2020, Jo-Anne Miner, préposée aux soins personnels au foyer St. Patrick’s, est la première personne à recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech dans la capitale nationale. Même s’il se dit ravi par la tournure des événements, le maire Jim Watson a tenu à rappeler aux Ottaviens que l’arrivée du vaccin ne signifiait pas la fin de la COVID-19. Il demande à ses citoyens de demeurer vigilants.

44. La vaccination est lancée à Gatineau

Chargement de l’image La résidente du CHSLD Lionel-Émond à Gatineau, Monique Cousineau, est la première personne en Outaouais à recevoir le vaccin contre la COVID-19. Photo : Courtoisie / CISSS de l'Outaouais

Après dix mois de pandémie, les premiers vaccins contre la COVID-19 sont finalement arrivés en Outaouais, le 21 décembre 2020. Quelques mois après avoir été le théâtre de l’éclosion la plus meurtrière de la région, le CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée Lionel-Émond reçoit les premières doses.

45. Un autre confinement en Ontario

Chargement de l’image Un confinement pendant les fêtes permettrait de soulager le réseau de la santé qui est déjà sous pression. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le 21 décembre 2020, le premier ministre Doug Ford annonce que l’ensemble de l'Ontario est placé en confinement du 26 décembre au 9 janvier dans le but de freiner la transmission de la COVID-19. Les écoles resteront donc fermées lors des premiers jours de la rentrée au début de l’année 2021. Le confinement est prolongé jusqu’au 23 janvier dans les régions des 27 bureaux de santé publique du sud de l’Ontario qui comprend Ottawa.