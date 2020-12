Le bilan 2020 de nos élus en Estrie

Plusieurs députés provinciaux et fédéraux de notre région font le bilan de cette année 2020 bien particulière avec la pandémie de la COVID-19.

Marie-Claude Bibeau

La députée libérale fédérale de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire indique que les demandes citoyennes ont été multipliées par 10 dans sa circonscription avec la pandémie.

On a fait beaucoup d’accompagnements de citoyens depuis le printemps, à différents égards. Pour que des gens, qui avaient perdu leurs revenus, puissent bénéficier des différentes prestations. Il y a eu aussi le volet rapatriement au pays au début de la pandémie , indique-t-elle au micro de l’émission Par ici l’info.

On veut soutenir les individus, les organisations et aussi les entreprises pour pouvoir relancer l’économie rapidement. Marie-Claude Bibeau, députée libérale fédérale de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

C’est sans compter les demandes de réunification familiale qui ont explosé avec la pandémie. Le volet immigration [était] important. Il y a eu aussi l’arrivée des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur de l’agriculture , ajoute-t-elle.

Le bureau de la députée et ministre s’est également assuré que la transition pour les bénéficiaires de nouvelles prestations accordées par le gouvernement fédéral se fasse pour le mieux. On veut être là pour les gens pour les aider à traverser cette tempête-là , assure Mme Bibeau.

Élisabeth Brière

Élisabeth Brière, députée fédérale libérale de Sherbrooke Photo : www.2019.liberal.ca

Pour une première année en politique, ça a été tout un baptême avec la COVID-19 , lance d’emblée la députée fédérale libérale de Sherbrooke au micro de l’émission Vivement le retour.

Mme Brière indique avoir privilégié une approche de proximité avec les citoyens de sa circonscription.

Mme Brière, qui est également secrétaire parlementaire de la ministre du Développement économique et des Langues officielles pour l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a multiplié les appels à travers la province auprès d’acteurs économiques pendant la pandémie.

Dès le mois de mars, j’ai fait des appels sectoriels, par visioconférence évidemment, avec les secteurs du tourisme, de la sécurité alimentaire, du développement économique pour entendre ce qui était vécu sur le terrain par tous ces acteurs et le rapporter aux ministres concernés pour qu’on puisse adapter les programmes , explique-t-elle.

Pour la députée fédérale libérale, le gouvernement fédéral a agi très rapidement . Dès le début de la crise, [on] a mis en place toute une panoplie de programmes et de mesures. La force dans tout ça a été l’adaptation en cours de route , dit-elle.

Christine Labrie

La député de Québec Solidaire, Christine Labrie Photo : Radio-Canada

L’année 2020 a été particulièrement chargée pour la députée solidaire de Sherbrooke. Elle a apporté son soutien aux victimes d’agressions sexuelles, au milieu de l’éducation, aux éducatrices dans les centres de petite enfance (CPE) ou encore aux enjeux liés à la santé mentale, a été sur plusieurs fronts.

On essaie de répondre aux besoins et aux préoccupations de tous les citoyens qui vivent des enjeux très différents , explique-t-elle au micro de l’émission Par ici l’info.

En ce qui concerne le rapport du Comité d'experts sur l’accompagnement des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale, déposé le 15 décembre dernier, il a bien été accueilli par Christine Labrie.

Les recommandations sont très imbriquées les unes avec les autres. Elles sont interdépendantes dans plusieurs cas. Mais le mot-clé est de mieux accompagner les victimes dès le moment du dévoilement avant même qu’elles fassent une dénonciation à la police. Qu’elles puissent être soutenues, accompagnées par des intervenantes formées , poursuit-elle.

En ce qui concerne le centre de crise en santé mentale à Sherbrooke, la députée de Québec solidaire soutient que le dossier avance bien et qu’un projet devrait être déposé au ministère d’ici le mois de février. Je compte bien m’assurer que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS respecte son engagement pour qu’on puisse aller déposer ce projet à Québec , lance-t-elle.

François Bonnardel

Le ministre des Transports, François Bonnardel. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Après plus d’une décennie de travaux, le prolongement de l’autoroute 410 s’est terminé il y a quelques jours à Sherbrooke. Le dernier tronçon de 4 km, qui permet de contourner le centre-ville de Lennoxville, a été ouvert à la circulation. Un projet qui était sur la table depuis 2009.

C’est une voie de contournement qui était attendue depuis tellement d’années. Je suis arrivé en politique en 2007, et on a commencé à en parler deux années plus tard , lance-t-il en entrevue au micro de l’émission Par ici l’info.

Autre projet d’envergure qui est attendu depuis de nombreuses années en Estrie est le projet du Centre mère-enfant et de l’urgence de l’hôpital Fleurimont annoncé en 2004.

Suite au premier appel d’offres, tout le processus a dû être revu. [...] Les travaux seront terminés et la livraison du bâtiment, le début des activités d’appropriation, on prévoit tout ça pour la fin de 2023 , assure-t-il.

