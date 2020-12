Un 25 décembre nettement éprouvé par la météo dans l'Est

La journée de Noël n’est pas de tout repos dans l’Est-du-Québec, alors que d’importantes quantités de pluie s’y abattent, et particulièrement sur la Côte-Nord. Des rafales prononcées toucheront également plusieurs secteurs.

Environnement Canada a émis de nombreux avertissements de pluie, notamment pour les localités de la Côte-Nord, entre Tadoussac et Sept-Îles.

Les secteurs de Baie-Trinité, Sept-Îles et Port-Cartier seront frappés de plein fouet par ces intempéries : les quantités supplémentaires de pluie pourraient atteindre, voire dépasser 100 millimètres vendredi et samedi , préviennent les météorologues d’Environnement Canada.

Ces précipitations sont d’ailleurs accompagnées d’un temps exceptionnellement doux partout dans l'Est, qui promet de battre des records de température.

La prudence sera donc de mise vendredi, puisque les pluies torrentielles pourraient causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes , indique l’organisation.

On prévient que des inondations pourraient survenir par endroits dans les basses terres, alimentées par la pluie et la fonte des neiges.

Pluie attendue sur la Côte-Nord : Tadoussac : 30 à 50 mm jusqu’à vendredi soir

Les Escoumins : 20 à 40 mm d’ici vendredi soir

Forestville : 20 à 40 mm d’ici vendredi soir

Baie-Comeau : 50 à 80 mm vendredi et samedi

Baie-Trinité : jusqu’à 100 mm vendredi et samedi

Sept-Îles - Port-Cartier : jusqu’à 100 mm vendredi et samedi Source : Environnement Canada

Hydro-Québec informe par ailleurs la population que des déversements d’eau pourraient être effectués aux évacuateurs des centrales de la Côte-Nord en raison des précipitations abondantes prévues .

Des variations soudaines de débit dans certaines rivières pourraient être observées à partir de vendredi, et ce, pour une période indéterminée, avertit la société. La couverture de glace sur certains cours d’eau risque d'être fragilisée par ces manœuvres. Les déplacements sur les rivières et les réservoirs sont donc fortement déconseillés.

Vents et pluie en Gaspésie - Les Îles

Les avertissements météo sont nettement plus rares pour la Gaspésie en ce 25 décembre, mais certains secteurs de la Haute-Gaspésie et de la Baie-des-Chaleurs auront droit à d’importantes quantités de pluie et à des vents très présents.

Des vents du sud souffleront en rafales à près de 100 km/h dans les secteurs de Grande-Vallée et de Sainte-Anne-des-Monts, où un avertissement de vent est en vigueur.

Les vents violents pourraient emporter les objets non fixés à une surface et briser des branches d'arbres , prévient Environnement Canada.

Des pannes d’électricité ont d’ailleurs touché plusieurs localités de la région en matinée, dont plusieurs centaines d’usagers entre Les Méchins et Cap-Chat.

Un avertissement de pluie est par ailleurs en vigueur dans les secteurs de New Richmond, Bonaventure, Restigouche et Carleton-sur-Mer.

De la pluie parfois forte y est donc prévue, avec des précipitations allant de 30 à 50 mm vendredi et samedi.

Au même titre que plusieurs secteurs de la Côte-Nord, des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes pourraient être générées par ces pluies torrentielles. Des inondations sont également à prévoir par endroits dans les basses terres, toujours selon Environnement Canada.

Aux Îles-de-la-Madeleine, un bulletin météorologique spécial a été émis vendredi matin. Du temps venteux est prévu jusqu’à samedi soir, avec des rafales qui pourraient dépasser 80 km/h.