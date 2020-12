Fêter Noël sans se rassembler

Quelques messes de Noël ont bien eu lieu, mais l'ambiance était fort différente de celle des célébrations habituelles, en raison des restrictions dictées par la pandémie. Dans les lieux de culte, au Québec, le nombre de personnes présentes ne pouvait pas dépasser 25 en zone rouge.

Des fidèles ont fait la file afin d’obtenir un billet qui leur permet d’assister à la messe. Il fallait se présenter à 13 h pour se procurer le ticket d’entrée.

On est arrivé à 12 h 45 et il ne restait que trois billets , confie une dame. On était quand même chanceux de pouvoir assister à la messe. C’est sûr que c’est triste parce que dans ce genre d’évènement, normalement il y a beaucoup de monde. Ce n’est pas un Noël normal comme les autres, mais on s’adapte , lance une autre.

Les autorités rappellent que les rassemblements sont interdits et les contrevenants s’exposent à des amendes salées de plus de 1546 $. Les policiers, plus nombreux sur le terrain, n’entendent pas faire preuve de tolérance à l’endroit des contrevenants.

Compte tenu du nombre de contaminations à la COVID-19 et celui des hospitalisations toujours à la hausse, les experts de la santé appellent à redoubler de vigilance en ce temps des fêtes. La marge de manœuvre sera mince, assurent-ils.

En entrevue à RDI matin, la Dre Judy Morris, présidente de l’Association des médecins d’urgence du Québec s’est adressée aux personnes qui comptent encore se réunir pendant le temps des fêtes : Elles devraient vraiment penser aux effets que ça peut avoir sur l’ensemble de la population québécoise .

Difficile temps des fêtes pour les personnes vivant seules

L'Agence de la santé publique comme les autorités provinciales estiment que la façon la plus sûre de célébrer est avec les membres de votre foyer immédiat .

Des mesures sont aussi prises pour aider les personnes qui vivent seules afin qu'elles puissent avoir des contacts avec un autre ménage.

Le Dr Ami Rokach, psychologue clinicien à Toronto, a souligné que la période des fêtes est particulièrement difficile en raison des attentes de nombreuses personnes qui pensent que cette période de l'année signifie passer du temps en famille, et les restrictions qui sont toujours en place depuis près d'un an viennent perturber leurs plans.

Rester seul n’est pas toujours un choix, explique le Dr Rokach, et les progrès technologiques et les rassemblements sûrs peuvent nous fournir une sorte de pont vers un temps meilleur .

Noël sans public au Vatican

La place Saint-Pierre presque déserte le jour de Noël, au Vatican. Photo : Reuters / YARA NARDI

Le Vatican ne fait pas exception, les célébrations ont lieu sans pèlerins, une première, et le discours du pape François a été empreint de sobriété. Le souverain pontife n’était pas au balcon de la basilique Saint-Pierre ce vendredi pour le célèbre urbi et orbi.

Il a choisi une salle du palais pontifical pour parler de solidarité en ces temps de crise. La pandémie a occupé l’essentiel de son intervention.

Nous devons chercher une solution pour tous, un vaccin pour tous, spécialement pour les plus vulnérables et en pensant à toute la planète. Le pape François

Le pape François porte un masque de protection avant de prononcer son traditionnel discours urbi et orbi le jour de Noël. Photo : Reuters / VATICAN MEDIA

Une centaine de personnes étaient présentes. La veille, c’est dans une basilique presque vide que le pape a célébré la messe devant moins 200 fidèles, tous portaient un masque à l’exception du souverain pontife. D’habitude quelque 6000 personnes y prennent part.

La messe a pris fin vers 21 h pour respecter le couvre-feu en vigueur.