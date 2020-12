Les nouvelles restrictions entrent en vigueur au Québec

Il faudra attendre au moins deux semaines pour se procurer un livre en librairie, se faire épiler, réserver une manucure ou un toilettage pour son chien, mais il sera toujours possible de passer chez le fleuriste et (s’)offrir un bouquet, acheter de l’alcool ou du cannabis, aller à l’église. Rappel des commerces et services « non essentiels », donc fermés du 25 décembre jusqu’au 10 janvier, selon les directives gouvernementales.