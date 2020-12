Un Noël sous la pluie pour l’est du Canada

D’importantes quantités de pluie tomberont sur presque tout le Québec vendredi. Au moins 20 mm d’eau sont attendus un peu partout dans la province et Environnement Canada appelle à la prudence. Les pluies torrentielles peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes , peut-on lire sur son site Internet.

La grande région de Québec va particulièrement écoper. Tous les secteurs, de Portneuf à Charlevoix, pourraient recevoir entre 70 à 130 mm de pluie. De nombreuses rivières feront l'objet de surveillance à compter des prochaines heures dans la grande région de Québec, en particulier au nord du fleuve.

Ne vous approchez pas des endroits où le sol est affaissé près des rivières, des ruisseaux et des ponceaux , avise Environnement Canada.

Des inondations sont aussi possibles au Lac-Saint-Jean, qui devrait recevoir de 30 à 50 mm de pluie, mais où on prévoit aussi une importante fonte des neiges.

Dans quelques régions, dont Chibougamau, on prévoit entre 5 et 10 millimètres de pluie verglaçante sur ces secteurs vendredi. Les surfaces, comme les routes, les rues, les trottoirs et les terrains de stationnement, pourraient devenir glacées et glissantes.

Il y aura moins de pluie en Estrie, mais la température pourrait atteindre jusqu’à 14 degrés Celsius, ce qui fera fondre la neige, au grand désespoir des amateurs de plein air.

Du côté des Maritimes, les résidents de plusieurs régions du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse doivent s’attendre à du temps pluvieux et venteux, vendredi et samedi, puis à des chutes de neige à compter de samedi soir, selon Environnement Canada.

Enfin, Environnement Canada a émis une alerte ou une veille d’alerte pour presque tout le sud de l’Ontario. De fortes quantités de pluie, de 30 à 50 mm, sont à prévoir, notamment dans les régions de Kingston et Ottawa, ainsi que de la pluie verglaçante ou encore jusqu’à 25 cm de neige dans certaines régions.

Dans toutes ces régions, Environnement Canada recommande la prudence sur les routes et près des rivières.