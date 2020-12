Le chœur de Notre-Dame de Paris revient dans la cathédrale pour un concert de Noël

Accompagnés du violoncelliste renommé Gautier Capuçon et d'un orgue loué, une soliste soprano et huit choristes se sont produits au centre de l’imposant chantier de reconstruction. À l'origine 20 personnes devaient participer au concert, mais leur nombre a été revu à la baisse pour des motifs de sécurité.

Les chanteurs se sont tenus à distance pour pouvoir enlever leurs masques – ce qui est obligatoire dans les espaces intérieurs en France pour limiter la propagation du nouveau coronavirus – et chanter.

La chorale de la cathédrale Notre-Dame a enregistré un concert de Noël le samedi 19 décembre 2020, à l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Photo : Associated Press

Un concert émouvant

Au programme, le chœur a interprété Douce Nuit, en français et en anglais, Les anges dans nos campagnes et Vive le vent en plus de certains classiques de Mozart et de Schubert.

Le concert a été enregistré samedi et diffusé à la télévision peu avant minuit jeudi. Le public n'était pas autorisé à y assister et ne risque pas de voir l'intérieur de Notre-Dame avant au moins 2024.

C'était très émouvant , a déclaré le violoncelliste Gautier Capuçon qui, avec un organiste, accompagnait les choristes.

C'est la première fois que nous revenions tous dans la cathédrale Notre-Dame depuis l'incendie, c'était un moment chargé d'émotions , a-t-il ajouté lors d'une interview à FranceInfo.

Le chœur de Notre-Dame donnait auparavant 60 concerts par an dans la cathédrale. Il se produit dans d'autres églises parisiennes depuis l’incendie.

L'incendie d'avril 2019 a consumé le toit en plomb de la cathédrale et détruit sa flèche, et ce n'est qu'au début du mois de décembre que les travailleurs sont finalement parvenus à stabiliser la structure pour commencer la reconstruction.

Face à la vague d’émoi soulevée en France comme à l'étranger, Emmanuel Macron avait fixé comme objectif une reconstruction de l'édifice en cinq ans.