Le Manitoba permet aux athlètes de continuer leur entraînement pour les Jeux olympiques

Cette nouvelle soulage des sportifs manitobains de haut niveau à l’instar de la nageuse Kelsey Wog qui envisageait déjà de déménager dans une autre province pour son entraînement.

Je suis tellement reconnaissant de pouvoir m’entraîner ici. J’ai mon entraîneur à domicile avec lequel je me suis entraîné pratiquement toute ma vie. Mes parents sont ici et ils sont là pour m’aider et me soutenir […] ; c’est un tel soulagement , dit-elle.

La santé publique recommande toutefois aux sportifs de respecter des règlements de protection afin de limiter les risques de prorogation de la COVID-19.

Seuls l’athlète, ses entraîneurs et le personnel de soutien autorisé par Sport Manitoba ainsi que les personnes responsables de l’entretien des installations ont accès aux établissements pendant l’entraînement, souligne l’ordonnance de la santé publique.

Les athlètes de haut niveau se sont entraînés toute leur vie pour avoir la chance de participer aux Jeux olympiques, ce qui est une opportunité qui ne se présente que tous les quatre ans , admet un porte-parole du gouvernement provincial dans un courriel.

Il soutient que l'ordonnance autorise moins de 10 personnes au Manitoba et peut être appliquée en toute sécurité.

La sécurité est une grande responsabilité

La nouvelle réjouit également le directeur général du Centre canadien du sport du Manitoba, Jeff Powell.

Nous sommes ravis que ces athlètes aient l’opportunité de continuer à se préparer pour les Jeux, et nous comprenons que le respect des consignes sanitaires est une grande responsabilité pour les gestionnaires d’établissements, les entraîneurs et les gens qui travaillent avec eux , dit M. Powell, qui a par ailleurs représenté le Canada aux Jeux olympiques de 2004 à Athènes, en Grèce.

Il explique que lorsque la province a fermé les installations sportives pour la première fois, des athlètes ont pu obtenir du matériel d’entraînement chez eux, tandis que d’autres ont pu se rendre ailleurs pour des compétitions ou des entraînements. Mais cela a été très irrégulier, très fragmentaire et loin d’être l’idéal , dit-il.

Les Jeux de Tokyo débuteront le 23 juillet 2021 ce qui donne moins de sept mois aux athlètes pour s’entraîner.

La nageuse Kelsey Wog vient de terminer une impressionnante saison 2019-2020 avec les Bisons de l’Université du Manitoba. Elle a battu plusieurs records U Sports, remportant quatre médailles aux championnats nationaux et étant nommée athlète féminine de l’année U Sports.

Les essais olympiques et paralympiques canadiens auront lieu du 7 au 11 avril 2021 à Toronto, en Ontario. Si Kelsey Wog termine dans le top-2, elle représentera le Canada à Tokyo.

Mme Wog s’est rendue à Budapest, en Hongrie, l’automne dernier pour participer à la Ligue internationale de natation, puis s’est envolée pour Calgary en novembre pour s’entraîner avec des membres de l’équipe nationale de natation.

Depuis son retour au Manitoba il y a environ deux semaines, elle n’a pas pu s’entraîner dans la piscine, alors elle envisage de s’y mettre à fond durant cette période des Fêtes.