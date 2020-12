Fermeture des commerces non essentiels dès le 25 décembre

Les commerces qui vendent des produits considérés comme étant non essentiels fermeront dès le 25 décembre jusqu'au 11 janvier, minimalement. Une décision qui apporte son lot de défis pour des commerçants de la région.

Laurent Péloquin, copropriétaire d’un magasin Atmosphère, à Sherbrooke, dit comprendre cette décision de Québec pour lutter contre la COVID-19. Cet arrêt forcé est toutefois une pilule difficile à avaler pour le commerçant, car les affaires ont été bonnes dans le courant des dernières semaines.

Nos ventes sont supérieures à celles des dernières années, parce que les gens s'équipent pour jouer dehors et ça c'est le bon côté , explique-t-il en entrevue avec Radio-Canada Estrie. Nous ne sommes pas les seuls, les petits commerçants pignon sur rue à avoir de la difficulté avec ce trou dans nos ventes, dans notre budget.

M. Péloquin se croise les doigts pour que les affaires reprennent le 11 janvier, mais de l’incertitude demeure quant à la date exacte de la réouverture. On espère que ça va bien se passer et que ça va reprendre le mieux possible , ajoute-t-il.

Se réinventer, une nouvelle fois

Certains marchands ont quant à eux préféré adapter leur offre afin de demeurer accessibles. C’est le cas de la boutique Le Coureur, à Sherbrooke, qui fera de la livraison à domicile. On va livrer dans toute la région de l'Estrie , indique Kenny Beaudette, copropriétaire de la boutique spécialisée dans les articles de course à pied et de sport.

Les livraisons se feront chaque jour, assure M. Beaudette. Une équipe réduite sera également disponible par téléphone et par messagerie Web pour servir les clients et les conseiller.

Par souci d'équité envers les petits commerçants, les magasins à grande surface n'auront pas le droit de vendre des biens jugés non essentiels. Ils n'auront d'autres choix que de réaménager leur espace. Au magasin Canac de Fleurimont, certaines rangées devront être condamnées au public.

On va carrément cacher la rangée avec des banderoles [indiquant] danger et inaccessible. On va avoir des petits pamphlets qui sont sortis, qui sont prêts, qu'on attend pour installer , explique Benoît Gaillard, directeur du Canac Fleurimont.

Les commerces qui resteront ouverts

Les commerces d’alimentation, les dépanneurs, les pharmacies, les quincailleries et les succursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis continueront d’accueillir des clients.

Les garages, les fleuristes et les animaleries figurent également parmi les commerces considérés comme prioritaires. Les magasins à grande surface devront se limiter à la vente de produits essentiels.

Les restaurants qui offrent la livraison et l’option de commandes pour emporter pourront également maintenir leurs activités.

Tous les commerces jugés non prioritaires devront fermer leurs portes jusqu’au 10 janvier inclusivement. Par ailleurs, les soldes d’après Noël n’auront pas lieu cette année.

Avec les informations de Pierrick Pichette