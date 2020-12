Un Noël sous la pluie au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Environnement Canada a émis, au cours des dernières heures, un avertissement de pluie pour la région.

Entre 10 et 20 millimètres de pluie sont attendus au Saguenay et jusqu’à 50 millimètres au Lac-Saint-Jean. Les averses débuteront jeudi soir. Elles se poursuivront au cours de la nuit et pendant une partie de la journée de Noël.

Ça fera mal au couvert de neige. C’est l’une des seules régions au Québec qui avait un couvert de neige près des normales. On y porte un dur coup avec cette météo , indique le météorologue d’Environnement Canada, Alexandre Parent.

Les températures se retrouveront bien loin des normales pour cette période de l'année. Une température se situant aux alentours de 10 degrés Celsius est attendue pour la journée de Noël. Le record de chaleur qui date de 1964 est de 8,3 degrés Celsius.

Des journées chaudes ont déjà été observées, par le passé, pendant la période des Fêtes. Selon Environnement Canada, qui compile les données pour la région depuis 1885, une température de 14 degrés Celsius a été enregistrée le 24 décembre 2015.

Le retour à la normale devrait se faire assez rapidement. Un refroidissement des températures et quelques flocons sont attendus le 26 décembre. Des accumulation entre 5 et 10 centimètres sont également prévues d'ici la fin de l’année.

Fermeture des centres de ski

La pluie et les températures chaudes attendues au cours des prochaines heures obligent les stations de ski à fermer leurs portes le 25 décembre. Ainsi, les stations de ski Le Valinouët et le Mont Edouard suspendent leurs activités le jour de Noël. Le Mont Lac-Vert retarde, pour sa part, son ouverture au 27 décembre.