Doubler ses ventes pendant la pandémie

L’entreprise Colorantic de Victoriaville a pu profiter de la conjoncture créée par la pandémie pour doubler ses ventes ces derniers mois. La popularité de l’achat local et de la rénovation, combinée à la recherche de passe-temps par les Québécois confinés ont permis à la jeune entreprise de déployer ses ailes.

Les gens veulent refaire des meubles, ils sont à la maison, ils veulent participer avec les enfants. On a des produits écologiques. C'est un produit aussi québécois, donc la plupart des gens veulent acheter local , explique la propriétaire de Colorantic, Marianne Soucy.

Ce sont principalement les ventes en ligne qui ont augmenté. Nous on a saisi notre chance, on était prêts. À la première vague, nos sites internet étaient prêts aussi à recevoir les commandes , affirme l’entrepreneure.

L’expansion de son entreprise a tout de même nécessité plusieurs ajustements. Le service avant et après la vente pour répondre aux nombreuses questions des clients prend maintenant plus de temps. L’envoi des commandes se fait maintenant plus régulièrement aux particuliers qu’aux quincailleries.

On a augmenté l'inventaire, on a augmenté nos employés, on a agrandi aussi dans l'espace qu'on avait depuis 2018 , énumère Marianne Soucy qui souhaite maintenant agrandir la bâtisse pour pouvoir vendre sa peinture sur le marché international. Elle espère aussi gagner en efficacité en mécanisant une partie de ses opérations.

Un bureau teint avec de la peinture à la craie. Photo : Radio-Canada / Yoann Dénécé

À travers tous les défis relevés ces derniers mois, l’entrepreneure est surtout fière d’avoir maintenant une équipe. C'est principalement ça qui va nous permettre d'aller à l'international parce que sans avoir une équipe, je pourrais pas faire ça toute seule , affirme-t-elle en souriant.

Marianne Soucy croit que même si la pandémie se termine, ce qu’elle souhaite ardemment, les ventes de son entreprise vont continuer d’augmenter en 2021.