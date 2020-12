COVID-19 : éclosions dans des milieux de vie pour aînés à Chibougamau et Chapais

Deux éclosions de COVID-19 ont été signalées dans des milieux de vie pour aînés à Chibougamau et Chapais.

Selon Centre régional de santé et de services sociaux de la Baie-James, il s’agit de résidants et d'un membre du personnel qui sont positifs à la COVID-19.

Les éclosions sont signalées au Manoir Providence de Chibougamau et au Manoir Pierre-Guénette de Chapais.

À Chibougamau, ce sont quatre personnes qui ont reçu un résultat positif depuis le 20 décembre.

À Chapais, trois personnes ont reçu un résultat positif depuis le 21 décembre.

La santé publique qui affirme que la situation est préoccupante a effectué un dépistage massif dans les lieux d'éclosions.

Le Centre régional de santé et les exploitants des lieux travaillent à circonscrire le plus rapidement possible les deux situations , explique la santé publique de la région.

Au manoir Providence de Chibougamau, 69 personnes, dont 58 résidants et 11 membres du personnel, se sont fait dépister.

Au Manoir Pierre- Guénette et du côté de son HML 39 personnes sont passées par le test de dépistage.