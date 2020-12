Exposition possible à la COVID-19 dans un magasin d’alcools de Winnipeg

Des personnes ayant reçu des résultats positifs au test de dépistage de la COVID-19 ont visité un magasin d’alcool dans le quartier River East de Winnipeg plus tôt cette semaine, avertit la Société des alcools et des loteries du Manitoba.

Les personnes étaient dans le magasin d’alcool de Bunn Creek, situé au coin de la route Henderson et de l’avenue Bonner dans la période du dimanche 20 décembre au mardi 22 décembre, indique la société d’État dans un communiqué publié jeudi.

Elle ne précise pas leur nombre et n'indique pas non plus s’il s'agit des employés ou des clients de l'établissement.

Cependant, la Société d'alcools note que les personnes malades portaient des masques dans le magasin et pratiquaient la distanciation physique.

Par mesure de prudence, le magasin a subi une désinfection supplémentaire et approfondie, en plus du nettoyage déjà en place , affirme la coordinatrice des affaires publiques de la Société des alcools et des loteries du Manitoba, Char Thompson.

Mme Thompson ajoute que les employés sont tenus d’être vigilants en cas d’apparition de symptômes potentiels de la COVID-19.

La Société des alcools et des loteries demande à toute personne présentant des symptômes de s’isoler immédiatement et de communiquer avec Soins communs Manitoba au (204-788-8200 ou 1-888-315-9257) pour obtenir des conseils supplémentaires sur la nécessité d’effectuer des tests.