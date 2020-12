À la veille des vacances de fin d’année, l'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a rendu publiques les dernières données sur l’état de la pandémie et des hospitalisations au Québec.

Le rapport indique une hausse des contaminations de 8 % dans la province par rapport à la semaine passée, le nombre cas étant passé de 13 205 à 14 203. Cette hausse est proportionnellement plus importante chez les personnes âgées de 80 ans et plus.

La hausse des contaminations, qui se poursuit sans répit depuis quatre semaines, est cinq fois plus importante à Montréal que dans le reste de la province.

Il n'y a pas que le nombre d'infections qui grimpe. Selon les dernières données, le nombre d'hospitalisations projetées a augmenté de 50 % depuis un mois. Dans la grande région de Montréal, ce nombre a plus que doublé et représente près des deux tiers des hospitalisations projetées de tout le Québec.

Quelles sont les projections?

Selon le compte rendu de l’ INESSSInstitut national d'excellence en santé et en services sociaux , les projections suggèrent une hausse des hospitalisations, mais cette hausse diffère d'une région à l'autre. À Montréal et dans les régions avoisinantes, l'augmentation projetée du nombre de lits occupés est si importante pour les prochaines semaines, que les hôpitaux pourraient manquer de lits, souligne le rapport.

Dans les autres régions, le nombre de nouvelles hospitalisations projetées demeure stable, mais les deux tiers des lits désignés pour les patients COVID-19 sont présentement occupés.

Sur Twitter, la Dre Lisa Iannattone a indiqué qu’au CUSMCentre universitaire de santé McGill , ce sont les lits des soins intensifs de pédiatrie qui sont désormais utilisés pour traiter des adultes atteints de la COVID-19. Elle affirme que les capacités de son hôpital sont déjà dépassées.

De son côté, l’interniste Chantal Vallée de l’Hôpital Charles-Lemoyne a signalé mercredi qu’elle a eu quatre hospitalisations en cinq minutes et que les lits se remplissaient partout autour.