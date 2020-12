COVID-19 : Après avoir frôlé la mort, un Gaspésien est de retour, à temps pour Noël

C'est alors le début d'une véritable descente aux enfers pour Jean-Marc Chouinard, raconte sa conjointe Suzette Dufresne. En raison d’une sévère pneumonie, il doit être hospitalisé à Gaspé où il sera intubé. Après quelques jours, il est transféré d'urgence à l'Hôpital de l’Enfant-Jésus à Québec. Il restera dans le coma 29 jours, entre la vie et la mort.

Selon son médecin, il s'agit du cas le plus critique de COVID-19 provenant de la Gaspésie.

Mais le 9 décembre, la visite éclair de son fils Daniel représente un tournant vers la guérison.

Mon fils Daniel a dit à son père "Papa, c'est ton loup". Mon conjoint a répondu "Daniel", et il avait tellement de peine. On dirait que c'est ça qui a fait une connexion , raconte Mme Dufresne.

Le médecin décide, le 13 décembre, de le transférer à Gaspé pour qu'il commence sa réadaptation avec des physiothérapeutes et ergothérapeutes en compagnie de sa famille pour le soutenir. Une source de motivation qui lui a permis de faire des progrès surprenants. Depuis, sa condition ne cesse de s'améliorer.

Ce retour inespéré à Gaspé, c'est le plus beau cadeau de Noël qui aurait pu être offert à Suzette Dufresne et ses trois enfants.

On pensait jamais revoir Jean-Marc ici à Noël parce qu’à plusieurs reprises, mes enfants et moi, on s'est dit qu'on ne le reverrait jamais vivant. Mais là, on va être ensemble. On va être à l'hôpital, oui, mais c'est le plus beau des cadeaux.

