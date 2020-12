Les politiciens du Nouveau-Brunswick veulent le maintien de la phase jaune pour Noël

Les politiciens et acteurs de la santé publique du Nouveau-Brunswick ont eu peu de répit en 2020, malgré le bilan enviable de la province. Ils espèrent maintenant que la situation continuera de rester stable au cours des prochains jours afin de pouvoir passer du temps de qualité avec les leurs.

La médecin hygiéniste en chef Jennifer Russell compte prendre quelques jours de repos pour rendre visite à ses parents à Bathurst, tout en gardant l'œil ouvert sur l'épidémiologie de la province.

S’il y a une éclosion ou quelque chose comme ça, n'importe où dans la province, ça veut dire que je vais travailler. Je vais travailler sûrement même s'il n'y a pas d'éclosion, mais j'espère de prendre une couple de jours avec la famille , confie la Dre Russell.

La Dre Jennifer Russell dit s'attendre à tout de même travailler durant les Fêtes, mais elle espère que rien de trop grave ne surviendra. Photo : Radio-Canada

Pour le premier ministre Blaine Higgs, le temps des Fêtes cette année revêt un caractère particulier, alors que sa mère célébrera son 100e anniversaire.

Normalement, l'événement aurait été célébré en grande pompe.

Ma mère célèbre son anniversaire le 31 décembre et normalement on aurait organisé une grande fête de famille. Mais on va limiter le nombre d’invités pour se conformer aux règles, parce qu’il le faut , dit Blaine Higgs.

Le premier ministre Blaine Higgs, en entrevue, à la fin décembre 2020. Photo : Radio-Canada

Ce sera différent pour nous tous. Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Le premier ministre avait d'ailleurs déjà mentionné que sa fille, qui vit en Ontario avec son époux et ses trois enfants, ne viendront pas au Nouveau-Brunswick pour les Fêtes.

Le chef libéral par intérim, Roger Melanson, dit lui aussi qu’il ne pourra pas voir tous les membres de sa famille cette année.

Ça va être un Noël différent, c'est sûr, dans le contexte où on va ne peut-être pas être capables de voir tous les gens qu'on voudrait voir [...] On va aussi utiliser les technologies évidemment pour se parler, se voir, on va s'adapter pour cette année.

Roger Melanson, chef de l'opposition au Nouveau-Brunswick, en entrevue par webcam (archives). Photo : Radio-Canada

Le chef du Parti vert, David Coon, dit quant à lui avoir l'habitude de passer le temps des Fêtes avec sa famille immédiate.

Il n’y a pas de différence en réalité. Je vais passer la veille de Noël et Noël avec ma petite famille : ma femme, mes deux filles, et j'espère, ma mère.

David Coon, chef du Parti Vert du Nouveau-Brunswick Photo : Radio-Canada

Le souhait de tous, c'est que la période des Fêtes n'entraîne pas un relâchement du respect des règles, question de maintenir la province en phase jaune.

D’après le reportage de Michel Corriveau