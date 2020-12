Sébastien Beaulieu joue avec le feu et défie la matière

Ce résident de Saint-Pascal au Kamouraska s’adonne à son art avec passion.

Travailler avec le feu, c'est ce que j'aime le plus. Sébastien Beaulieu, forgeron

Sébastien Beaulieu doit supporter des températures ambiantes très élevées. Photo : Radio-Canada

Située à Saint-Pascal au Kamouraska, son entreprise SB Ferronerie d'Art est reconnue depuis près de 20 ans pour la transformation des matières premières comme l'acier, le cuivre ou le laiton, au charbon ou au propane.

Pour bien travailler la matière, on peut la chauffer jusqu'à 1150 degrés Celsius. Ce qui signifie qu'un forgeron peut travailler physiquement à des températures ambiantes qui s’élèvent à près de 50 degrés Celsius.

Bien que le métier de forgeron implique une certaine robustesse, ses créations peuvent être délicates. Photo : Radio-Canada

À toutes les fois que je recommence à travailler au feu de forge, c'est là que c'est le plus agréable. On dépense beaucoup d'énergie, mais le résultat est là , commente-t-il.

C'est comme un transfert d'énergie dans les pièces qu'on fait. On le voit selon le nombre de coups de marteau ou l'envergure des œuvres. Sébastien Beaulieu, forgeron

Peut-être inspiré par le dieu grec des forgerons, Héphaïstos, ce maître de l'enclume et du marteau forge à la main des outils traditionnels, mais aussi des œuvres d'art originales et contemporaines.

Il puise son inspiration aux quatre coins du monde et à travers toutes les époques.

Le forgeron puise son inspiration dans toutes les époques, tous les pays. Photo : Radio-Canada

On fait de la quincaillerie, des poignées, des pentures, mais on fait surtout des projets plus substantiels au niveau des intérieurs de maison, comme des rampes d'escalier. Ensuite de ça, tous les objets utilitaires ou décoratifs, même certaines sculptures plus artistiques , précise-t-il.

Il travaille l’acier inoxydable, le cuivre, le laiton; des matériaux durables.

C'est quelque chose que j'aime bien, quand on fait quelque chose, c'est bon pour toute toute toute la vie. Sébastien Beaulieu, forgeron

Consommer mieux et consommer moins, c’est cet aspect du métier qui a incité Vincent Roussel Lauzier à aller chercher des connaissances et à travailler au sein de l’entreprise.

Vincent Roussel Lauzier a appris le métier de forgeron à son tour et a joint l'entreprise. Photo : Radio-Canada

Ça m'est arrivé souvent d'acheter des choses au magasin, les utiliser et ne pas être satisfait de ce que j'achetais ou ne pas être satisfait de la solidité , raconte-t-il.

J'ai décidé, avec le temps, de plus en plus de me faire mes propres choses. Comme ça, je pouvais rencontrer mes propres exigences niveau utilité et solidité.

Les forgerons n'ont qu'un seul souhait pour le temps des Fêtes, c’est que les gens encouragent tous les artisans qui se trouvent près de chez eux.

C'est de créer une économie qui fait vivre maintes et maintes familles , explique Sébastien Beaulieu. Ça ne paraît pas, ça a l'air de rien, mais si tout le monde achète une pièce d'un artisan, ça fait toute une différence!

D'après le reportage de Jennifer Boudreau