Une veille de Noël sans cohue dans les centre d'achat de Gatineau et d'Ottawa

En cette veille de Noël et de confinement, ce n’était pas la cohue dans les commerces de la région de la capitale nationale.

Il semble que les gens se soient pris à l'avance cette année pour leur magasinage des Fêtes.

Dans les centres commerciaux d’Ottawa et de Gatineau, il y a des gens ici et là, mais pas de grande file d’attente ni d’attroupement comme on a déjà pu le voir dans les magasins un 24 décembre.

Au magasin Décathlon à Ottawa, le sprint des achats est terminé.

Emmanuel Pion, directeur adjoint du magasin Décathlon à Ottawa. Photo : Radio-Canada

On a eu un peu plus de trafic qui a commencé dans le milieu de la semaine passée. Ce qui fait qu’aujourd’hui, 24 décembre, à la veille du confinement, on a un trafic qui est plutôt réduit dans le magasin. Les clients ont vraiment anticipé la fermeture de la province pour les commerces non essentiels , constate Emmanuel Pion, le directeur adjoint du magasin.

En Ontario, le confinement débute officiellement le 26 décembre, et ce jusqu’au 23 janvier — pour la région d’Ottawa —, mais la province autorise le ramassage sur le trottoir, système selon lequel les gens peuvent aller chercher leurs items commandés en ligne, suivant un horaire déterminé.

C’est déjà quelque chose qu’on a expérimenté lors du premier confinement, donc on va le remettre en place. On a tous les outils qu’il faut pour ça. On va pouvoir continuer de fournir l’équipement nécessaire aux clients, ça sera en toute sécurité, directement sur le stationnement du magasin, avec divers moyens de réservation , dit le directeur adjoint du magasin.

En Ontario quelques magasins essentiels resteront ouverts durant le confinement. Les points de vente d’alcool seront à 25 % de leur capacité d’accueil dès le lendemain et les points de cannabis pourront effectuer des livraisons ou encore permettre le ramassage de produits après réservation.

Du côté québécois, là aussi, ce n’était pas la folie de la veille, comme on les a déjà vus.

Peut-être que la température pluvieuse y était pour quelque chose, mais les Promenades de Gatineau étaient passablement tranquilles.

Anne-Marie Vachon, présidente fondatrice de la boutique Planète bébé, à Gatineau. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas juste au cours des derniers jours, mais au cours des dernières semaines, on a remarqué que la clientèle s'est vraiment prise d’avance pour faire les achats, pour ne pas être prise à la dernière minute ou dans une file d’attente. On a aussi remarqué une grande augmentation des commandes en ligne , a observé Anne-Marie Vachon, présidente fondatrice de la boutique Planète bébé, située dans le centre commercial.

Mais il y avait tout de même une poignée de personnes qui marchaient d’un pas pressé pour terminer les courses.

Frédéric Nadeau effectue ses dernières courses avant le confinement. Photo : Radio-Canada

Frédéric Nadeau était plongé dans ses études, dit-il. Il est venu compléter ses derniers achats, jeudi.

J’étais en fin de session universitaire à Sherbrooke, disons que ça fait beaucoup de voyages et beaucoup d’études juste avant les Fêtes. Donc je n’ai pas eu le temps de faire mes cadeaux. Je profite du temps que j’ai pour les faire enfin , dit-il.

Louis Navaro dit avoir manqué de temps en raison du travail. Accompagné de sa fille, il se rendait au pas de course faire une heureuse.

Louis Navaro profite des quelques heures de magasinage qu'il reste avant le confinement pour acheter un cadeau à sa fille. Photo : Radio-Canada

Je viens chercher les cadeaux avec ma petite fille. Je n’ai pas le choix parce que j’ai travaillé toute la journée et hier aussi , explique-t-il, avant de s’aventurer dans le centre d’achat.

Ginette Bleau a pour sa part été prévenante, mais c’est un oubli qui l’a fait quitter sa demeure pour les magasins, à la veille de Noël.

Ginette Bleau passera Noël seule cette année en raison des mesures de confinement. Photo : Radio-Canada

C’est un imprévu pour moi. J’avais un dernier cadeau qu’il me restait à faire pour une personne , lance la dame qui anticipe un temps des Fêtes plutôt rude cette année.

Demain je ne pourrai pas aller chez ma famille. Je ne peux pas voir mes petits enfants, je ne peux pas voir mon fils ni ma bru. C’est triste. C’est difficile, car quand on est seule on ne sait pas où se tourner , a-t-elle partagé.

Du côté québécois, le confinement sera en vigueur jusqu’au 11 janvier. Les commerces essentiels seront ainsi fermés. Quelques magasins seront ouverts, comme les pharmacies et succursales de la Société des alcools du Québec ( SAQSociété des alcools du Québec ) et celles de la Société québécoise du cannabis ( SQDCSociété québécoise du cannabis ) — sauf le 25 décembre et le 1er janvier. Les horaires peuvent varier selon les succursales.

