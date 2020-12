Plusieurs commerçants redoutent la possibilité d'un second confinement

Pour plusieurs, faire face à un deuxième confinement après avoir dû s'adapter à la fermeture précoce des commerces pendant les Fêtes représente un risque financier important pour leur entreprise.

Michel Létourneau, propriétaire de la boutique Pronature de Matane, ne serait pas surpris si la date de réouverture des commerces devait être reportée. Il appréhende cette possibilité avec un pincement au cœur.

Ils viennent de nous scrapper notre mois de décembre. D’habitude, on doit écouler notre marchandise, mais là, on va être pogné avec ça. [...] On est ici pour faire de l’argent et en vivre. Si on n'en fait plus, on n'a plus de raison d’être. Je ne ferais pas le saut s’ils nous annonçaient qu’on devait fermer plus longtemps .

Dans certains commerces, les soldes d'après-Noël ont été devancés. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

M. Létourneau n’a pas la possibilité de se tourner vers le commerce en ligne, contrairement à Geneviève Gagnon, de la librairie Vénus de Rimouski.

Même si le temps des fêtes a été assez rentable pour sa boutique, elle voit cette option comme une véritable bouée de sauvetage face à un prolongement éventuel des fermetures de commerces.

On est outillés pour survivre parce qu’on a un service de livraison et un site Internet efficace. Pendant la première vague, on avait réduit à trois employés et les ventes étaient au rendez-vous. On se croise les doigts pour revoir nos clients le plus vite possible, mais on est prêt à toute éventualité , explique Mme Gagnon.

Même stratégie à la boutique Au petit chaperon rouge de Sept-Îles, où la propriétaire Katy Roy se prépare à l'éventualité de recommencer son service de livraison.

La propriétaire de la boutique de vêtements pour enfants Au petit chaperon rouge de Sept-Îles, Katy Roy Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Nous, on va se revirer sur un 10 sous, puis si on ne peut pas rouvrir nos portes le 11 janvier, on va recommencer notre système de livraison. On va s'organiser!

À la boutique Sports Experts de Sept-Îles, tous les scénarios sont envisagés, alors que son directeur général croit que la pause du temps des fêtes devrait ralentir la propagation de la COVID-19.

On va revenir travailler dans nos magasins à partir du 5 janvier pour préparer la réouverture. On ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas ce que le gouvernement va décider. C'est pas toujours cohérent, leurs décisions! On espère toujours qu'on va rouvrir le 11 janvier, mais j'ai pas d'attente .

Avec la collaboration de Marc-Antoine Mageau