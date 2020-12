Une entreprise ambitionne de relier Terre-Neuve et le Nunavut par fibre optique

CanArctic Inuit Network souhaite ainsi apporter l'Internet à base de fibre optique à Iqaluit d'ici octobre 2022.

Le coût du projet intitulé Sednalink est estimé à 107 millions de dollars.

En ce moment, le Nunavut reçoit seulement son Internet par satellite.

Les services Internet par satellite sont plus lents et moins fiables. Les forfaits offerts sont aussi plus limités et des frais élevés peuvent être facturés en cas de dépassement de données.

Le projet permettrait dans un premier temps d'apporter l'Internet dans la capitale du Nunavut, mais elle pourrait ensuite s'étendre aux communautés voisines.

CanArctic affirme qu'aucun investissement n'est nécessaire de la part du gouvernement du Nunavut.