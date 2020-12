Ce qui sera ouvert ou fermé pour la période de Noël

Commerces non prioritaires

Tous les commerces non prioritaires seront fermés jusqu'au 10 janvier inclusivement, et ce, dans toute la province en raison de la crise sanitaire.

Épiceries

Les épiceries à grande surface sont fermées le 25 décembre.

SQDC et SAQ

Toutes les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) sont fermées le 25 décembre, mais ouvertes le 26.

Banques

Les banques sont fermées le 25 décembre.

Installations sportives

Les installations sportives qui ne sont pas déjà fermées en raison de la zone rouge le seront le jour de Noël. Les horaires varient selon les établissements et les municipalités, il est donc préférable de consulter leur site internet avant de se déplacer.

Les services qui resteront ouverts :

Les urgences des hôpitaux restent ouvertes en toutes circonstances.

Les autres services d’urgence (911).

Les épiceries de petite surface peuvent rester ouvertes.

Les dépanneurs et les stations-service.

Certaines pharmacies, mais certaines limitent leurs heures d'ouverture.

Certains restaurants qui offrent des mets pour emporter seulement.

À Sherbrooke

Bureaux administratifs

Les bureaux administratifs de la Ville seront fermés du 24 décembre au 4 janvier 2021.

Cour municipale

La cour municipale reprendra ses activités le 5 janvier.

Bibliothèque

La bibliothèque Éva-Senécal sera fermée les 25 et 26 décembre, et le 1er et 2 janvier 2021.

Collecte

Aucun changement pour les différentes collectes pour la période des Fêtes.

Écocentres

Les écocentres fermeront du 24 au 26 décembre et du 31 décembre au 2 janvier 2021.

STS

L’horaire des autobus de la Société de transport de Sherbrooke (STS) est modifié pour la période des Fêtes. Il n’y aura aucun service les 25 décembre et 1er janvier. Les 24 et 31 décembre, le transport sera gratuit et se terminera à 19 h. Les 26 décembre et 2 janvier, l’horaire du samedi sera de vigueur.

Avec les informations de Marie Maude Pontbriand