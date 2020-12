Un médecin aux soins intensifs très inquiet à la veille de Noël

Le médecin se disait déjà très préoccupé par la situation, lors d'une entrevue réalisée en novembre, à un mois de Noël.

Je suis encore très inquiet, même plus inquiet qu’il y a un mois, ça c’est clair. Dans les dernières semaines, on a travaillé beaucoup beaucoup. Les gens rentrent encore aux soins intensifs. Les soins intensifs sont saturés. Voir comment les choses évoluent actuellement, ça m’inquiète énormément , souligne Dr Dubé.

Le spécialiste de la santé est préoccupé par le nombre de cas, en croissance constante dans la province.

On n'a pas encore passé la période des Fêtes. J’espère que les gens vont respecter les règles et passer un Noël tranquille.

Dr Jean-Nicolas Dubé est interniste-intensiviste à l'hôpital de Trois-Rivières. Il est dédié à l'unité COVID depuis mars. Photo : Gracieuseté CIUSSS MCQ

Le Dr Dubé craint de ne pas pouvoir offrir des soins à tous si les hospitalisations et les cas continuent de bondir. Il déplore aussi que plusieurs aient décidé d’aller à l'étranger en cette période de réjouissances.

Les gens peuvent attraper le virus pendant le voyage en avion, ou où ils vont, car on ne sait pas toujours comment est le contrôle des infections dans ces régions-là et après ça, ils ramènent ça au pays. Ça va faire des cas de plus qui rentrent au pays et ça va rajouter à la charge de travail qui est déjà énorme pour l’équipe médicale.

Il demande à la population de ne pas voyager si ce n'est pas essentiel et de ne pas faire de rassemblements durant le temps des Fêtes pour aider le personnel soignant.