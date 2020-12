Quoi faire en plein air à Québec durant les Fêtes?

Que peut-on faire en plein air dans la grande région de Québec durant la période des Fêtes? Dame Nature pourrait perturber les sorties à l’extérieur le jour de Noël, mais pratiquement toutes les activités habituelles sont permises en respectant certaines mesures sanitaires. À vos skis, patins et raquettes, voici ce que vous devez savoir.

Patinage

Tant que la météo le permet, l’anneau de glace réfrigérée des plaines d'Abraham est ouvert tous les jours du temps des Fêtes de 10h à 22h. Il y a peu de chances que vous deviez attendre pour patiner même en tenant compte de la distanciation puisque la capacité maximale a été établie à 219 patineurs. On peut enfiler ses patins à l’intérieur du chalet, mais les bottes doivent rester à l’extérieur.

Quant à la patinoire réfrigérée de la place d’Youville, elle est aussi ouverte tous les jours, mais il faut réserver une plage horaire sur la plateforme web des loisirs de la Ville de Québec pour aller y patiner.

Nouveauté cette année, un sentier glacé a été aménagé dans le secteur boisé de la place Jean-Béliveau, à côté du Grand Marché et du Centre Vidéotron. En soirée, le patinage peut facilement être combiné avec le parcours déambulatoire lumineux voisin, l’une des activités réconfortantes mises en place par la Ville de Québec jusqu'au 3 janvier.

Un sentier glacé a été aménagé cette année à la place Jean-Béliveau Photo : Radio-Canada / Marc-André Turgeon

Quant au hockey extérieur, il peut être pratiqué en groupe allant jusqu’à huit personnes. La distanciation doit être respectée et les joueurs doivent porter un couvre-visage (masque, cache-cou ou foulard). Jusqu’à 25 personnes peuvent fouler une patinoire en même temps. Les pavillons d’accueil sont accessibles pour chausser les patins uniquement.

Solution de rechange aux patinoires extérieures, des heures de glace dans les arénas de Québec et Lévis peuvent être réservées sur les sites internet des deux villes. Le Patinarium des Galeries de la Capitale est également ouvert. L’achat de billets se fait en ligne au préalable.

Plusieurs familles pourraient se tourner vers le ski durant la période des Fêtes. Photo : Radio-Canada / Jean-Sébastien Marier

Ski de fond

Les deux centres de ski de fond opérés par la SÉPAQ, le camp Mercier et la station touristique Duchesnay, exigent l’achat de billets quotidiens avant votre arrivée. Les billets sont mis en vente trois jours à l’avance et s’envolent rapidement depuis le début de la saison.

L'accès aux sentiers de ski de fond de la SÉPAQ et le prêt d’équipement sont gratuits pour les 17 ans et moins. Pour la saison 2020-2021, il n'y a toutefois pas de location d'équipement au Camp Mercier. À Duchesnay, l'équipement doit être réservé par téléphone (1 800 665-6527) au moins 24 heures à l'avance.

À Saint-Ferréol-les-Neiges, les skieurs peuvent acheter leurs billets quotidiens en ligne ou à la guérite du centre de ski de fond Mont-Sainte-Anne. Tâchez de farter vos skis à la maison, car la salle de fartage n’est pas accessible. Les refuges le long des pistes sont également fermés.

Aux Sentiers du Moulin, à Lac-Beauport, les billets peuvent être achetés en ligne ou sur place. Attention, l’argent comptant n’est pas accepté cette année.

Les Sentiers la Balade, à Lévis, et les pistes de ski de fond urbaines des plaines d’Abraham et du parc linéaire de la Rivière-Saint-Charles sont fermées pour le début de cette période des Fêtes.

Raquette

Les centres de ski de fond nommés ci-haut offrent également tous des sentiers de raquette. Dans la région de Québec, le parc national de la Jacques-Cartier et la Vallée Bras-du-Nord sont aussi des destinations populaires pour la raquette. Dans Chaudière-Appalaches, le mont Orignal et la Massif du Sud feront le bonheur des amateurs de forêts enneigées et de jolis points de vue.

Pratiquement partout, l’achat de billet ou de droit d’accès en ligne avant votre arrivée est obligatoire. Pour une randonnée en montagne sans avoir à réserver, le parc de la forêt ancienne du mont Wright, à Stoneham, est ouvert de 6h à 18h gratuitement. La capacité d’accueil est limitée aux espaces de stationnement du parc. Premier arrivé, premier servi. Par respect pour la faune locale, tâchez de rester sur les sentiers.

Les consignes sanitaires accompagnent les skieurs et les planchistes lors de leur attente avant de prendre la remontée mécanique. Photo : Radio-Canada

Ski alpin

Les différentes stations de ski alpin de la région doivent naviguer un début de saison à capacité réduite en raison des mesures sanitaires en place. Comme la priorité est généralement aux détenteurs de billets de saison, les skieurs journaliers doivent idéalement se prendre d’avance pour l’achat d’un billet.

L’achat se fait en ligne pour les stations Le Relais, Stoneham, Mont-Sainte-Anne, le Massif de Charlevoix et le Massif du Sud. Les skieurs peuvent rentrer se réchauffer 15 minutes à l’intérieur et aller aux toilettes, mais il est interdit de manger à l’intérieur et aucun service de restauration n’est offert.

Les stations seront toutes fermées le 25 décembre en raison de la météo et certaines pourraient garder leurs portes closes le 26 décembre pour retravailler les pistes.

Pour tenter de réduire l’achalandage problématique en soirée, la station Stoneham permet désormais aux détenteurs de billets de saison de soir de commencer à skier dès 14h30. Le ski de soirée au Mont-Sainte-Anne doit par ailleurs débuter le 26 décembre.

Comme le vélo de montagne cet été, le vélo à pneus surdimensionnés devrait avoir la cote cet hiver. Photo : Radio-Canada / Steve Breton

Vélo à pneus surdimensionnés

Tout comme pour le vélo de montagne l’été dernier, l’engouement pour le vélo à pneus surdimensionnés (fatbike) semble plus grand que jamais à Québec.

Le centre Empire 47 à Lac-Delage possède un vaste réseau de pistes pour la pratique de cette discipline hivernale. Les Sentiers du Moulin, à Lac-Beauport, et la Vallée Bras-du-Nord, à Saint-Raymond, ont également des sentiers tracés et des vélos à pneus surdimensionnés disponibles en location.

La glissade de la Terrasse Dufferin Photo : Radio-Canada / Hans David Campbell

Glissade

Si l’Hôtel de Glace ne peut finalement ouvrir ses portes avant le 28 décembre, le Village Vacances Valcartier est tout de même ouvert pour les amateurs de glissades, à l’exception du 25 décembre. Le port du couvre-visage est obligatoire dans les files d'attente et à l’intérieur. Il n’y a pas de service de restauration.

Aux glissades Tewkesbury, l’ouverture est prévue le 26 décembre.

En ville, finalement, la glissade de la Terrasse Dufferin est ouverte durant les Fêtes.