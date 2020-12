On célèbre Noël dans les centres de soins de longue durée

Fêter Noël bien sûr, mais sans prendre de risques : c'est la mission que s'est donnée Joëlle Lacroix, administratrice du Foyer des Pionniers à Hearst.

Des modifications ont été apportées aux activités traditionnelles, mais cela n'a pas empêché le centre de soins d'offrir à ses résidents une soirée de musique, de danse et de chants mardi dernier.

Avec la pandémie, ce n'est pas évident d'organiser les soirées de musique que nous avions l'habitude de faire pour nos résidents. [...] Nous n'avons pas pu faire venir de musiciens et seul le personnel a participé.

Pour l'occasion, un résident du Foyer des Pionniers a accepté de laisser pousser sa barbe blanche et a revêtu l'habit rouge le temps de distribuer des cadeaux au personnel.

Malgré la tourmente, Mme Lacroix évoque la résilience de ses résidents et souligne qu'ils restent inquiets par la présence de la COVID-19.

Ils ont peur d'attraper le virus, donc ils coopèrent très bien. Il y avait des sourires lors de notre soirée et ils s'amusaient quand même.

Suite à l'annonce du confinement panprovincial qui débutera le 26 décembre, l'administratrice du foyer explique que les parents des résidents peuvent encore venir faire une visite.

Elle note que les résidents sont toujours autorisés à sortir à l'extérieur, mais ces pratiques cesseront dès ce samedi jusqu'à avis contraire du gouvernement provincial.

Les célébrations ne sont toutefois pas encore terminées au Foyer des Pionniers, alors que Mme Lacroix indique que de la grande visite est prévue le vendredi 25 décembre.

Le vrai père Noël - qui fait une tournée de certains centres de soins de longue durée grâce à la collaboration des Chevaliers de Colomb - est attendu à Hearst.

En 2019, mère et père Noël avaient visité le Foyer des Pionniers (archives).

Toutefois en entrevue, père Noël soulignait qu'il n'allait pas entrer pas dans les foyers. Cette année, il se contentera de saluer les résidents depuis l'extérieur, plutôt de les recevoir sur ses genoux comme la tradition le veut.

Si le personnage habitant le Pôle Nord est un favori des petits Canadiens, celui-ci rappelle que la magie de Noël n'est pas une question d'âge.

Quand le père Noël arrive avec son "Ho Ho Ho" on voit le cœur d'enfant dans les yeux des résidents. C'est de toute beauté. Même ceux qui ont des troubles de mémoire... quand ils le voient [le père Noël], on dirait qu'il y a quelque chose qui réanime cette pensée de Noël pour eux.

Toujours en entrevue, père Noël a confirmé qu'il entend se faire vacciner contre la COVID-19, mais ce, uniquement une fois que tous les résidents des foyers de soins l'auront été.

Il a d'ailleurs tenu à saluer toutes les personnes âgées du Canada, qui selon lui, méritent le respect et l'attention pour avoir bâti ce beau pays .

Restez en sécurité. J'aimerais vous faire le plus beau cadeau au monde, c'est-à-dire la santé. Gardez l'esprit ouvert, gardez votre bonheur, et ensemble, on va passer au travers de ça.

Père Noël