Un immeuble winnipégois évacué à cause d’une concentration de monoxyde de carbone

Le service d’incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg a répondu à une alerte peu avant 1 h dans la nuit de mercredi à jeudi au sujet d’une odeur de gaz dans un immeuble de quatre étages sur le chemin Fairhaven.

Les services d'urgence ont utilisé des détecteurs pour confirmer et mesurer la quantité de monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore. Ils ont trouvé des concentrations de gaz allant de 70 et 90 parties par million (ppm) dans tout l’édifice. À noter que le monoxyde de carbone devient dangereux à partir de 10 à 20 ppmparties par million .

Le bâtiment a été immédiatement évacué, et le véhicule d’intervention des pompiers et des autobus de la Winnipeg Transit ont été dépêchés sur place pour abriter les résidents.

Trois personnes ont été examinées par les ambulanciers paramédicaux, mais personne aucune hospitalisation n'a été nécessaire.

Selon un communiqué de la Ville, des travailleurs d’Hydro Manitoba estiment que la cause de l’accumulation de gaz serait due à la neige qui bloquait un appareil de chauffage au gaz sur le toit de l’immeuble.

Les pompiers ont ventilé le bâtiment et les résidents ont pu réinvestir les lieux.

Ils rappellent le danger du monoxyde de carbone, parfois appelé le tueur silencieux . C’est un gaz incolore, inodore et insipide.

Les symptômes de l’intoxication au monoxyde de carbone ressemblent à ceux de la grippe et comprennent des nausées, des étourdissements, de la confusion, une perte de vision et une perte auditive. Cet empoisonnement peut être mortel.

Pour prévenir l’empoisonnement au monoxyde de carbone, la Ville conseille d’adopter les gestes suivants :

Ne jamais faire tourner les véhicules au ralenti dans un garage attenant, même si la porte est ouverte.

Faire nettoyer et vérifier chaque année par un technicien de service qualifié les appareils de chauffage, comme les chaudières, les poêles à bois et les séchoirs à gaz.

S’assurer que toutes les prises d’air frais, les conduits d’évacuation et les cheminées n’ont pas de neige, d’isolant, de feuilles, de nids d’oiseaux, de peluches et de débris.

S’assurer que les poêles à bois sont correctement installés et ventilés.

Utiliser les moteurs à essence, les barbecues au charbon de bois ou au propane, ou les réchauds à kérosène uniquement dans les espaces extérieurs et ouverts.

Il est également suggéré d’installer une alarme au monoxyde de carbone à chaque étage d’une maison.