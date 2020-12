Louis Dallaire du Réseau BIBLIO prend sa retraite

Après avoir passé 14 ans à la tête de l'organisation, Louis Dallaire prendre sa retraite et passe le flambeau.

Les 14 dernières années ont été marquées par l'extension du réseau qui est passé de 59 à 71 bibliothèques et l’ouverture de quatre bibliothèques au Nunavik.

Louis Dallaire affirme qu'il reste encore du travail à faire pour gagner de nouveaux territoires au réseau.

En termes de transformation, le numérique est important, avec la COVID les gens sont passés au livre numérique, mais encore accros aux livres papier. Le Réseau Biblio va prendre de l'expansion sur l'ensemble du territoire. Il y a beaucoup de choses à faire au niveau de chez les Cris et chez les Inuits dans le Nord. Il y a eu 47 rénovations de bibliothèques dans les dix dernières années et ça va continuer , a-t-il indiqué à l'émission Des matins en or.