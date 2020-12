Les premiers vaccins contre la COVID-19 administrés au Bas-Saint-Laurent

Lancée jeudi matin au Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de Rimouski, la campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent va bon train, avec deux équipes à l'oeuvre.

Dès 8 h, tous les regards étaient tournés vers Roger Michaud, un résident du CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Rimouski. L’homme âgé de 74 ans a été le premier de la région à recevoir le vaccin.

Selon les autorités de santé publique, la grande majorité des 235 résidents avaient obtenu la première dose du vaccin à mi-journée. Elles ont qualifié de féérique l'ambiance qui régnait parmi les résidents et le personnel soignant au CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

En fin de journée, 150 employés de l'établissement auront été vaccinés. Les autres employés ainsi que ceux des CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Trois-Pistoles et de La Mitis seront vaccinés à Rimouski au cours des prochains jours.

Selon le CISSS, la grande majorité des 235 résidents avaient obtenu la première dose du vaccin à mi-journée (archives). Photo : CBC/Evan Mitsui

Un total de 487 personnes auront été vaccinées d’ici les prochains jours au Bas-Saint-Laurent.

La livraison du vaccin est accueillie avec soulagement dans l'Est-du-Québec, où le quart de la population est âgée de 65 ans et plus.

C'est le cas notamment pour le personnel soignant qui voit la lumière au bout du tunnel, estime la présidente du Syndicat des professionnels en soins infirmiers du Bas-Saint-Laurent, Cindy Soucy.

On va appeler ça un beau cadeau de Noël , commente-t-elle. C’est un soulagement de savoir que nos professionnels en soins sont parmi les gens prioritaires parmi les vaccinés. Le fait de protéger nos aînés est aussi très important.

Jusqu’ici, une dizaine de résidents ont refusé le vaccin, qui n'est pas obligatoire. Pour certaines personnes, des résidents comme des employés, ça ne respecte pas leurs valeurs, mais en général, c'est bien accueilli , mentionne Cindy Soucy.

Avec l'autorisation du vaccin de Moderna, l'immunisation des communautés éloignées des grands centres sera facilitée. Pour le moment, le vaccin de Pfizer-BioNTech ne permet pas le déplacement de vaccins.

Une fiole contenant le vaccin Moderna COVID-19 Photo : Associated Press / Eduardo Munoz

Des doses supplémentaires du vaccin devraient arriver dans la région le 4 janvier prochain, ce qui permettra de poursuivre la campagne de vaccination, prévoit la responsable de la campagne de vaccination au Bas-Saint-Laurent, Murielle Therrien.

On est en attente pour savoir comment le vaccin nous sera livré , dit-elle. Dès la réception de ces informations-là, on va être en mouvement pour faire la planification de la vaccination de nos résidents en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée .

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux précise que de nouveaux sites seront ajoutés progressivement pour protéger les clientèles à risque en fonction de la disponibilité des vaccins.

Selon Mme Therrien, la santé publique reçoit énormément d'appels de la part de personnes qui veulent se prévaloir du vaccin, signe que la campagne de vaccination promet d'être un grand succès.

Avec les informations de Shanelle Guérin