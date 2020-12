COVID-19 dans le Nord de l'Ontario : plus de 100 cas cette semaine

Les bureaux de santé publique du Nord ont enregistré 108 cas depuis dimanche, dont 35 pour la journée de mercredi.

Au moment d’écrire ces lignes jeudi, certains bureaux de santé publique n’avaient pas effectué leur mise à jour quotidienne.

Le taux d'infection reste relativement plus bas que dans plusieurs régions du Sud de l’Ontario qui déclarent des centaines de cas chaque jour, mais la tendance est à la hausse.

La région pourrait dépasser son record hebdomadaire de 133 nouveaux cas, qui a été atteint pendant la semaine du 29 novembre au 5 décembre.

Le record hebdomadaire de la première vague de la pandémie était de 63 cas, pour la période du 29 mars au 4 avril.

Selon les données les plus récentes, il y a 155 cas actifs dans l’ensemble du nord ontarien.

Les circonscriptions sanitaires les plus touchées depuis le 20 décembre sont celles de Thunder Bay (+61), Timiskaming (+10), Sudbury et districts (+9) et North Bay-Parry Sound (+9).

Le district de Timiskaming compte cependant beaucoup moins d’habitants que les trois autres régions.

Pour cette raison, le nombre de cas par 100 000 habitants dans le Timiskaming pour la période du 17 au 23 décembre (58,9) est semblable à celui du district de Thunder Bay (60,3).

Le district de Timiskaming est passé au niveau jaune lundi, alors que Thunder Bay est au niveau orange depuis le 7 décembre.

En comparaison, la région du Grand Sudbury, qui est revenue au niveau vert, a un taux d’infection de 5,6 cas par 100 000 habitants pour la même période.

Le Bureau de santé de North Bay-Parry Sound recense 16 cas actifs, presque tous dans le district de Parry Sound.

Le bureau de santé du Nord-Ouest a dénombré 8 cas cette semaine.

Les autorités sanitaires surveillent particulièrement la situation dans le district de Rainy River, qui compte 6 cas actifs, pour une population d’environ 20 000 habitants.

Une éclosion a par ailleurs été déclarée hier à la résidence pour aînée Riverview Manor de Rainy River.

Les deux autres cas sont dans le secteur de Kenora.

Le Bureau de santé Porcupine a aussi ajouté 8 cas à son bilan depuis dimanche, dont 5 dans la communauté autochtone de Moose Factory.

La situation demeure relativement stable dans le district d’Algoma, qui enregistre 4 cas actifs, dont 2 personnes de l’extérieur qui sont en visite dans la région.