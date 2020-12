La poussière noire dans Lotbinière « représente un risque pour la santé »

L’exposition à des poussières de façon générale peut comporter certains effets à la santé principalement liée à la santé des voies respiratoires , peut-on lire sur l’avis de la Direction de la santé publique (DSP) qui a été publié jeudi matin par la municipalité de Laurier-Station dans Lotbinière.

De nombreux résidents se plaignent que les activités de l'entreprise Produits Minéra, située dans la municipalité limitrophe, propagent une étrange poussière noire jusque sur leur maison.

Cette matière contaminée est entreposée sans autorisation du ministère de l'Environnement. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

La santé publique a demandé en septembre au ministère de l’Environnement de procéder à des analyses après voir reçu une centaine de plaintes de citoyens.

Des échantillons ont été prélevés dans la cour d’une dizaine de résidences de Laurier-Station. Les résultats démontrent une variété de métaux présents dans la poussière.

La présence de métaux au sein de ces dernières peut représenter un risque supplémentaire à la santé , soulève la directrice de santé publique de Chaudière-Appalaches, Dr Liliana Romero.

Une étude complémentaire de la santé publique en collaboration avec le ministère de l’Environnement est envisagée à court terme afin de mieux préciser ce risque.

Matières non dangereuses , assure l’entreprise

Produits Minéra est une entreprise de distribution, de récupération et de revalorisation de minéraux industriels. Près de 60 000 tonnes de matières contaminées forment d’immenses montagnes noires sur son terrain situé à Saint-Flavien.

Ce sont des matières non dangereuses qui proviennent de fonderies. On est certifié dans la zone non dangereuse. Je vais attendre d’avoir la réponse de la santé publique pour la composition de cette poussière , assure le président de Produits Minéra, Ghislain Hamel.

Le président de Produits Minéra, Ghislain Hamel Photo : Radio-Canada

M. Hamel ajoute que les recommandations qui pourraient être formulées à la suite des analyses supplémentaires seront appliquées.

On est là pour être un bon citoyen et on veut que ça fonctionne bien , dit-il.

Rappelons que Produits Minéra a reçu deux avis de non-conformité du ministère de l’Environnement pour la production de cette poussière et l'entreposage illégal de ces résidus industriels.

L’entreprise a en effet agrandi, sans autorisation, son site pour obtenir un nouveau contrat avec la compagnie Excavations Lafontaine, qui prévoit acheminer 70 000 tonnes de résidus afin de décontaminer un terrain de la Ville de Québec dans le secteur D’Estimauville.

Produits Minera prévoit recevoir près de 70 000 tonnes de matières contaminées d'ici novembre 2021. Photo : Radio-Canada

Après avoir revu son système de transfert de poussière, Ghislain Hamel prévoit recouvrir les montagnes des matières reçues de la Ville de Québec dès que possible .

Rencontre virtuelle

Informée des résultats de la santé publique, la mairesse de Laurier-Station espère que ces analyses forceront les intervenants concernés à être davantage proactifs pour régler le problème.

Si on présume qu’il peut avoir des problèmes de santé, il faut prendre des actions , a réagi Pierrette Trépanier.

Une rencontre virtuelle sera planifiée en janvier par la Direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches pour répondre aux interrogations des citoyens.