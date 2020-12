Les commerces non prioritaires fermés jusqu'au 11 janvier

L’objectif de la mesure annoncée par Québec est de limiter la propagation de la COVID-19.

Les commerces d’alimentation, les dépanneurs, les pharmacies, les quincailleries et les succursales de la Société des alcools du Québec et de la Société québécoise du cannabis continueront d’accueillir des clients. Les garages, les fleuristes et les animaleries figurent également parmi les commerces considérés comme prioritaires. Les magasins à grandes surfaces devront se limiter à la vente de produits essentiels.

Les restaurants qui offrent la livraison et l’option de commandes pour emporter pourront également maintenir leurs activités.

Tous les commerces jugés non prioritaires devront fermer leurs portes jusqu’au 10 janvier inclusivement. Par ailleurs, les soldes d’après Noël n’auront pas lieu cette année.