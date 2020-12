Windsor : un foyer de soins de longue durée sous administration

L'hôpital Hôtel-Dieu Grace Healthcare prend en charge les opérations essentielles du foyer de soins de longue durée The Village at St. Clair à Windsor, qui connaît la plus importante éclosion de COVID-19 de la région .

L'hôpital a déclaré qu'il interviendrait et aiderait The Village à répondre à ses besoins , dans un communiqué de presse publié jeudi. L’éclosion a été d’abord déclarée le 8 décembre. Jeudi, l'unité de santé rapportait 164 cas - 97 résidents et 67 membres du personnel - et 12 décès chez les résidents.

L'hôpital prendra en charge la direction sur place , ainsi que la prévention des infections, le contrôle et l'éducation.

Dès jeudi, Janice Kaffer, PDG de l'hôpital, sera sur place avec d'autres membres de l'équipe de direction et du personnel de l'hôpital. L'équipe travaillera en étroite collaboration avec Joanne Potts, vice-présidente des opérations de Schlegel Villages, la compagnie propriétaire du Village at St. Clair, peut-on lire dans le communiqué.

L'hôpital Hôtel-Dieu Grace était aussi intervenu au foyer de soins de longue durée durant la première vague.