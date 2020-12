Briser l'isolement des aînés à Noël, malgré la pandémie

Malgré le défi que pose la pandémie, l'organisme a trouvé des manières différentes d'aider.

On est beaucoup avec eux au téléphone depuis le début de la pandémie. Et on resserre le lien avec l'approche de Noël et avec la détresse qui se vit.

Vicky Saint-François, directrice générale des Petits Frères de Sherbrooke