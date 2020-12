6 enfants passeront Noël dans un lit d'hôpital en Outaouais cette année

Une musique légère de Noël joue en intermittence en arrière-plan, pendant que les infirmières veillent au grain.

Sur les treize lits disponibles à l’unité pédiatrique de Gatineau, seulement deux étaient occupés à une semaine de Noël. Ce jeudi 24 décembre, l'unité va recevoir un sixième petit patient, selon les chiffres du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais. Cela correspond à la moyenne pour ce temps de l'année, selon la porte-parole du CISSS de l'Outaouais, Patricia Rhéaume.

Une précédente version de l'article mentionnait que moins d'enfants passeraient Noël à l'unité de pédiatrie de l’Hôpital de Gatineau. Or, si ce chiffre était effectivement moins important il y a une semaine, il correspond désormais à la moyenne pour cette période de l'année.

Avec les mesures sanitaires mises en place, en raison de la pandémie de COVID qui sévit, le nombre d'enfants qui ont dû être hospitalisés pour des maladies respiratoires en Outaouais avait jusque là grandement diminué par rapport à l'an dernier, a expliqué Andréane Vanasse, assistante infirmière-cheffe, à l’unité de pédiatrie de l'Hôpital de Gatineau.

Andréane Vanasse est assistante infirmière-cheffe, à l’unité de pédiatrie de l'hôpital de Gatineau. Photo : Radio-Canada

En raison de la pandémie, plusieurs activités de Noël au sein de l’unité de pédiatrie de l'Hôpital de Gatineau, comme la traditionnelle visite des joueurs des Olympiques de Gatineau et le passage des pompiers, ont dû être annulées. Il y avait généralement une remise de cadeaux, mais pour des questions d’hygiène, les mesures ont été resserrées.

Les visites sont aussi contrôlées. Un seul parent à la fois peut accompagner son enfant.

Mais le personnel tente d’égayer le quotidien des jeunes patients, même s’ils ne sont pas nombreux.

L'esprit des Fêtes se fait sentir même à l'unité de pédiatrie de l'hôpital de Gatineau où on a décoré un sapin de Noël pour les enfants. Photo : Courtoisie : CISSS de l'Outaouais

Les infirmières se permettent quand même de s’amuser un peu avec les enfants, leur apporter un petit présent. Ce matin sur l’unité on avait de la musique de Noël. On essaye malgré tout de se mettre dans l’ambiance du temps des Fêtes , partage Andréane Vanasse.

Pour le président du Syndicat des professionnelles en soins de l'Outaouais ( SPSOSyndicat des professionnels en soins de l’Outaouais ), Patrick Guay, le temps des Fêtes sera particulier cette année aussi pour ses membres, qui travaillent sans relâche.

Le temps des Fêtes, c’est toujours spécial. On vit souvent des situations émotives, qu’on soit en temps de COVID ou pas. Elles sont toujours présentes ces situations-là, c’est juste que cette année, ça va peut-être être encore plus grand. C’est sûr et certain que nos membres vont essayer de diminuer l’impact de la COVID sur l’atmosphère des Fêtes, notamment en pédiatrie , dit-il.

Les patients en pédiatrie de l'Hôpital de Gatineau pourront toutefois compter sur le père Noël qui promet de les visiter.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Samuel Blais-Gauthier