COVID-19 : une famille de Windsor décimée par la maladie

Les trois sœurs, qui habitent dans la région de Windsor, disent passer Noël dans l’incrédulité.

Elles racontent le dernier appel qu’elles ont pu faire avec leur père alors qu’il luttait pour sa vie à l’hôpital.

Nous avons fait un appel Zoom avec mon père pour lui dire combien nous l'aimons... et puis nous lui avons dit qu'il pouvait y aller, que ma mère était de l'autre côté , explique Julie. M. Reeves, 75 ans, est décédé peu de temps après.

Une situation semblable avait eu lieu 48 heures plus tôt. Les trois ont pu s’entretenir avec leur mère, elle aussi hospitalisée.

Elle m'a appelé pour me dire à quel point elle avait peur de mourir , affirme Julie.

Je lui ai dit : "Maman, tu sais, tes poumons sont en train de lâcher et ton cœur est lui aussi en train de lâcher et tu as une maladie pulmonaire obstructive chronique assez grave. Et il y a des chances que tu ne t'en sortes pas. Tu dois être forte..." J'essayais de la préparer.

Julie Reeves-Robinson