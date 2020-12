Fort achalandage au centre de débordement de la rue Racine

Il s'agit d'un local pour ceux qui ne veulent pas être confinés à la maison d'accueil de la rue Lafontaine. Les gestionnaires doivent trouver des alternatives si la clientèle continue d'affluer.

Au niveau du centre de débordement, on est à la limite du trop-plein donc on a neuf places de disponibles, explique le directeur de la maison des sans-abris, Michel St-Gelais. Actuellement, on oscille toujours entre sept, huit, neuf personnes qui sont hébergées au centre. On a des plans B, C, D qui sont établis et qui seront faciles à mettre en place. Mais, ce n'est pas dans un nouveau local. Nous allons aménager une partie des locaux de la maison d'accueil qu'on va confiner pour accueillir des personnes s'il y a un débordement.

Jeudi soir, un réveillon est prévu avec un menu de Noël et des petits cadeaux offerts par la population et des commerçants régionaux.